Федеральный бюджет на 2024 год принят в основном чтении с поправками «Единой России»

«Каждая проблемная точка, каждый вопрос, на который мы обращаем внимание, — это основа для дальнейших бюджетных решений. И уже сегодня значительная часть наказов избирателей, которые были даны летом и в начале осени этого года, учтены в проекте областного бюджета на следующий трехлетний период», — заключил Александр Ищенко.