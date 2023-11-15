Федеральный бюджет на 2024 год принят в основном чтении с поправками «Единой России»

Posted Вчера, 14:56
Published Вчера, 14:56
Modified Вчера, 14:58
Updated Вчера, 14:58
Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и народной программы партии. Планируется увеличение расходов на социальную политику на 2 триллиона рублей, а также на оборону, образование, здравоохранение, ЖКХ, развитие сельской местности и поддержку культуры.
МРОТ в 2024 году подвергнется индексации на 18,5% и обеспечит рост зарплат для почти 5 миллионов человек и в целом увеличение зарплат в бюджетной сфере. Проиндексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособия по безработице будут теперь индексироваться ежегодно.
Увеличится финансирование программ профессионального обучения для различных категорий населения, включая участников СВО и членов их семей, женщин в декрете, пенсионеров и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиарда рублей.
В соответствии с поправками «Единой России» будут выделены дополнительные средства на развитие здравоохранения в размере 7,23 триллиона рублей на три года. Также партия предложила увеличить финансирование на развитие сельских территорий на 26,4 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 11,5 миллиарда на возвращение в оборот сельхозземель, на развитие экспорта сельхозпродукции — около 3 миллиардов рублей.
Общий объем дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиарда рублей, которые будут направлены на обеспечение сельских населенных пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.
Более триллиона рублей ежегодно будет выделено на дорожное хозяйство, а также будет продолжена модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.
Все поправки «Единой России» были проработаны с правительством и профильными министерствами. Общий объем выделяемого финансирования составляет почти 140 миллиардов рублей, сообщается на сайте er.ru.
В Законодательном собрании Ростовской области накануне состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Председатель донского парламента, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко отметил баланс бюджета между социальной направленностью и необходимостью развития инфраструктуры.
«24 процента общих бюджетных расходов, запланированных на 2024 год, — расходы на развитие. Сюда входит модернизация общественного транспорта, дорожное строительство, строительство школ, поликлиник, детских садов, реконструкция объектов социальной сферы, домов культуры, библиотек — все то, что волнует наших избирателей», — заявил Александр Ищенко.
Среди прочего увеличиваются расходы и на жилищно-коммунальное хозяйство, а также на поддержку аграрного сектора. Социальные расходы составляют более 66% — 198,8 млрд рублей.
Спикер донского парламента особо обратил внимание, что все направления бюджетной политики появились благодаря связи с избирателями на территориях.
«Каждая проблемная точка, каждый вопрос, на который мы обращаем внимание, — это основа для дальнейших бюджетных решений. И уже сегодня значительная часть наказов избирателей, которые были даны летом и в начале осени этого года, учтены в проекте областного бюджета на следующий трехлетний период», — заключил Александр Ищенко.