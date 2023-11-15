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Posted Вчера, 12:33

Published Вчера, 12:33

Modified Вчера, 12:35

Updated Вчера, 12:35

Врачи в Ростове спасли молодого мужчину, страдавшего из-за огромной щитовидной железы

Гигантская щитовидная железа чуть не задушила пациента из Ростовской области

15 ноября 2023, 12:33
Фото: 1MI
Врачи в Ростове спасли молодого мужчину, страдавшего из-за огромной щитовидной железы

Ростовские врачи спасли от удушья мужчину с гигантской щитовидной железой

Врачи в Ростове спасли молодого мужчину, страдавшего из-за огромной щитовидной железы, рассказали в Минздраве.

В Ростове к медикам обратился 34-летний местный житель. Мужчина жаловался на проблемы с дыханием, слабость и сонливость. В ходе обследования у него выявили увеличенную щитовидную железу. Она обволакивала трахею и грозила пациенту удушьем.

«В норме у мужчин объем щитовидной железы до 25 кубических сантиметров. У женщин — до 18. А у нашего пациента ее объем составлял 260 кубических сантиметров. Более чем в 10 раз больше нормы», — рассказал оперирующий хирург Станислав Лукьянов.

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Пациенту решили провести операцию, чтобы уменьшить щитовидную железу. К операции подключили врача-эндоскописта, также медикам понадобились электроножи, гармонически скальпель для разрезания и прижигания тканей и электрокоагуляционное оборудование.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее в Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом.

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