Гигантская щитовидная железа чуть не задушила пациента из Ростовской области

Posted Вчера, 12:33
Published Вчера, 12:33
Modified Вчера, 12:35
Updated Вчера, 12:35
В Ростове к медикам обратился 34-летний местный житель. Мужчина жаловался на проблемы с дыханием, слабость и сонливость. В ходе обследования у него выявили увеличенную щитовидную железу. Она обволакивала трахею и грозила пациенту удушьем.
«В норме у мужчин объем щитовидной железы до 25 кубических сантиметров. У женщин — до 18. А у нашего пациента ее объем составлял 260 кубических сантиметров. Более чем в 10 раз больше нормы», — рассказал оперирующий хирург Станислав Лукьянов.
Пациенту решили провести операцию, чтобы уменьшить щитовидную железу. К операции подключили врача-эндоскописта, также медикам понадобились электроножи, гармонически скальпель для разрезания и прижигания тканей и электрокоагуляционное оборудование.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, и теперь жизни мужчины ничего не угрожает.
Ранее в Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом.