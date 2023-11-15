Гигантская щитовидная железа чуть не задушила пациента из Ростовской области

«В норме у мужчин объем щитовидной железы до 25 кубических сантиметров. У женщин — до 18. А у нашего пациента ее объем составлял 260 кубических сантиметров. Более чем в 10 раз больше нормы», — рассказал оперирующий хирург Станислав Лукьянов.