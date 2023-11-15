«Готовятся к Новому году»: экономист назвала причину подорожания яиц в Ростове

«Подорожание яиц может быть также связано с подорожанием куриного мяса в последние месяцы. Его, в свою очередь связывают, с подорожанием производственного оборудования, кормов. А если содержание птицы стало дороже — производители пытаются окупать его повышением цен», — поясняет эксперт.