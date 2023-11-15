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Posted Вчера, 16:25

Published Вчера, 16:25

Modified Вчера, 16:27

Updated Вчера, 16:27

Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают яйца

«Готовятся к Новому году»: экономист назвала причину подорожания яиц в Ростове

15 ноября 2023, 16:25
Фото: https://ru.freepik.com

Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожают яйца

Продавцы яиц начинают подготавливать почву для новогодних скидок, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова.

По словам экономиста, рост цен на яйца может быть обусловлен несколькими причинами: повышением затрат на производство, перевозку яиц, а также-же снижением спроса на продукцию.

«Подорожание яиц может быть также связано с подорожанием куриного мяса в последние месяцы. Его, в свою очередь связывают, с подорожанием производственного оборудования, кормов. А если содержание птицы стало дороже — производители пытаются окупать его повышением цен», — поясняет эксперт.

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Анастасия Миронова добавляет, что у повышения цен на яйца может быть еще одна неочевидная причина.

«Сейчас постепенно продавцы поднимают цены на яйца, один из самых востребованных ингредиентов новогодних салатов, чтобы потом спровоцировать резкий спрос и сделать „скидку“, — считает экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что яйца стали дороже на четверть.

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