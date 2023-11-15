«Готовятся к Новому году»: экономист назвала причину подорожания яиц в Ростове

Posted Вчера, 16:25
Published Вчера, 16:25
Modified Вчера, 16:27
Updated Вчера, 16:27
По словам экономиста, рост цен на яйца может быть обусловлен несколькими причинами: повышением затрат на производство, перевозку яиц, а также-же снижением спроса на продукцию.
«Подорожание яиц может быть также связано с подорожанием куриного мяса в последние месяцы. Его, в свою очередь связывают, с подорожанием производственного оборудования, кормов. А если содержание птицы стало дороже — производители пытаются окупать его повышением цен», — поясняет эксперт.
Анастасия Миронова добавляет, что у повышения цен на яйца может быть еще одна неочевидная причина.
«Сейчас постепенно продавцы поднимают цены на яйца, один из самых востребованных ингредиентов новогодних салатов, чтобы потом спровоцировать резкий спрос и сделать „скидку“, — считает экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что яйца стали дороже на четверть.