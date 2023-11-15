Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростова в Крым под вопросом

Posted Вчера, 17:51
Published Вчера, 17:51
Modified Вчера, 17:53
Updated Вчера, 17:53
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростовской области в Крым пока находится на стадии проектирования. Окончательного решения о ее возведении власти пока не приняли, так как вопрос еще прорабатывается. Железная дорога необходима для дополнительной транспортной связи с Запорожьем и Херсонской областью.
«Еще со времен Советского Союза у нас железная дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Крыму подготовят обоснование проекта трассы до Ростова-на-Дону через Запорожскую и Херсонскую области.