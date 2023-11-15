Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростова в Крым под вопросом

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростовской области в Крым пока находится на стадии проектирования. Окончательного решения о ее возведении власти пока не приняли, так как вопрос еще прорабатывается. Железная дорога необходима для дополнительной транспортной связи с Запорожьем и Херсонской областью.