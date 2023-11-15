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Posted Вчера, 17:51

Published Вчера, 17:51

Modified Вчера, 17:53

Updated Вчера, 17:53

Проектирование железной дороги из Ростова в Крым находится на стадии проектирования

Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростова в Крым под вопросом

15 ноября 2023, 17:51
Фото: pxhere.com
Проектирование железной дороги из Ростова в Крым находится на стадии проектирования

Хуснуллин рассказал о проектировании железной дороги из Ростова в Крым

Проектирование железной дороги из Ростовской области в Крым находится на стадии проектирования, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство железной дороги из Ростовской области в Крым пока находится на стадии проектирования. Окончательного решения о ее возведении власти пока не приняли, так как вопрос еще прорабатывается. Железная дорога необходима для дополнительной транспортной связи с Запорожьем и Херсонской областью.

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«Еще со времен Советского Союза у нас железная дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Крыму подготовят обоснование проекта трассы до Ростова-на-Дону через Запорожскую и Херсонскую области.

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