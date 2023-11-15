Как быстро похудеть до Нового года за 1,5 месяца

Одной из основных ошибок людей, которые хотят похудеть, является резкое сокращение калорийности пищи. Это может привести к замедлению обмена веществ в организме. Наш организм начинает сохранять энергию и выстраивает процессы таким образом, что вес остается на месте. Но можно употреблять больше калорий и все же терять в весе.



В среднем женщина должна потреблять от 1800 до 2000 килокалорий в день, а мужчине нужно от 2500 до 3000 килокалорий. Это количество является нормой для активных людей, которые двигаются достаточно в течение дня.