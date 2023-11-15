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Posted Вчера, 06:45

Published Вчера, 06:45

Modified Вчера, 06:47

Updated Вчера, 06:47

Как быстро похудеть до Нового года за 1,5 месяца

Как быстро похудеть до Нового года за 1,5 месяца

15 ноября 2023, 06:45
Фото: Midjourney
Как быстро похудеть до Нового года за 1,5 месяца
До Нового остались считанные недели, поэтому многие задумываются о том, как похудеть в домашних условиях и без траты денег на спортзалы. Как скинуть лишний вес за месяц, в материале RostovGazeta.

Как быстро похудеть при помощи питания

Нужно следовать рекомендациям «пищевой пирамиды». Она говорит, что 40% пищи должны состоять из сложных углеводов, таких как цельнозерновой хлеб, разных видов круп, кроме манной, и злаков. Еще 35% — это свежие и приготовленные овощи и фрукты. Еще 20% должны быть полезными белками, такими как нежирное мясо, птица, рыба и молочные продукты. Оставшиеся 5% можно отнести на жиры и сахар. Следует также помнить, что:

  1. Мясо можно комбинировать с овощами и фруктами.
  2. Не стоит употреблять полуфабрикаты, фастфуд и соусы, а также консервы. Большое количество сахара и соли добавляется даже в кетчуп.
  3. Если очень хочется, то можно съесть немного сладкого. Но не стоит превышать рекомендуемую дозу сахара в день, которая составляет 5 чайных ложек.
  4. Лучше всего заменить сахар на мед. Десерты лучше употреблять только в первой половине дня, чтобы успеть сжечь полученные калории к вечеру.
Не стоит употреблять полуфабрикаты, фастфуд и соусы, а также консервы. Большое количество сахара и соли добавляется даже в кетчупНе стоит употреблять полуфабрикаты, фастфуд и соусы, а также консервы. Большое количество сахара и соли добавляется даже в кетчуп
Не стоит употреблять полуфабрикаты, фастфуд и соусы, а также консервы. Большое количество сахара и соли добавляется даже в кетчуп
Фото: 1MI

Обратите внимание на то, чтобы тело получало достаточное количество белка — не менее 100-150 граммов в день. Белок является материалом для строительства клеток и поддержания мышечной работоспособности. Если решили отказаться от мяса и птицы, можно получать растительные белки из бобовых, орехов и сои.

Сколько можно сидеть на диете

Каждая диета имеет ограниченный период. После достижения результатов важно перейти на здоровое питание. Если начать придерживаться правильного питания, то нет необходимости полностью отказываться от любимой и вредной еды. Вместо этого можно строго контролировать время и количество потребляемых таких продуктов, а также компенсировать их калорийность физическими упражнениями.

Правильное питание настолько полезно, что его следует придерживаться всю жизнь для поддержания хорошей фигуры и здоровья.

Правильного питания следует придерживаться всю жизнь для поддержания хорошей фигуры и здоровьяПравильного питания следует придерживаться всю жизнь для поддержания хорошей фигуры и здоровья
Правильного питания следует придерживаться всю жизнь для поддержания хорошей фигуры и здоровья
Фото: rostovgazeta.ru

Стоит помнить, что правильное питание в домашних условиях позволит привести свое тело в порядок. Но нужно следить за калориями, так как суть похудения заключается в том, чтобы потреблять меньше калорий, чем тратится.

Если придерживаться правил, то похудеть можно и за месяц.

Как составить меню для похудения

Составление личного меню на день, неделю или месяц поможет сформировать правильные пищевые привычки и регулярный режим питания. Важно употреблять пищу не менее трех раз в день, а лучше 5-6 раз. Соблюдение такого режима помогает дисциплинированно питаться.

При составлении плана нужно учитывать свой образ жизни и не старайтесь искажать или изменять привычный распорядок дня.

Рекомендуется начинать день с завтрака в 7.00 утра. В 10.00 можно позволить себе небольшой перекус. К обеду, который лучше запланировать на 13.00, стоит нормально поесть, чтобы восполнить энергию. В 16.00 придется время для полдника, чтобы снова подкрепиться. Наконец, в 19.00 наступает время для ужина.

Какие есть ошибки при похудении

Одной из основных ошибок людей, которые хотят похудеть, является резкое сокращение калорийности пищи. Это может привести к замедлению обмена веществ в организме. Наш организм начинает сохранять энергию и выстраивает процессы таким образом, что вес остается на месте. Но можно употреблять больше калорий и все же терять в весе.

В среднем женщина должна потреблять от 1800 до 2000 килокалорий в день, а мужчине нужно от 2500 до 3000 килокалорий. Это количество является нормой для активных людей, которые двигаются достаточно в течение дня.

Фото: RostovGazeta



Еще одной распространенной ошибкой людей, стремящихся похудеть, является отсутствие в рационе необходимого количества овощей и фруктов. Овощи содержат в себе много важных компонентов: витамины, минералы, клетчатку и фитохимические вещества. Хорошей практикой может стать начало приема пищи с овощей, чтобы контролировать количество употребляемой еды. Например, перед тем, как съесть обед из рыбы с булгуром, можно начать с салата из овощей.

Питание при похудении

Примерное меню для похудения выглядит следующим образом:

  1. Завтрак: сырники творожные со сметаной, кофе, но без добавления сахара.
  2. Обед: запеченная белая рыба с томатами, бурый рис.
  3. Полдник: фруктовый салат с йогуртовой заправкой.
  4. Ужин: вареное яйцо, грейпфрут или апельсин.

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