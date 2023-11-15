Как изменился рынок инфобизнеса в Ростове после задержания Аяза Шабутдинова — эксперт

Однако, по словам собеседницы, доказать, что человек не получил требуемые знания, очень сложно. Ведь, прослушав даже самый лучший обучающий курс, покупатель мог запросто ничего больше не делать. А лишь лежать на диване, ожидая, когда на него свалятся обещанные миллионы.