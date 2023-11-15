rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:37

Published Вчера, 12:37

Modified Вчера, 13:28

Updated Вчера, 13:28

Продюсер рассказала, как изменился рынок инфобизнеса после задержания Аяза Шабутдинова

Как изменился рынок инфобизнеса в Ростове после задержания Аяза Шабутдинова — эксперт

15 ноября 2023, 12:37
Фото: 1MI
Продюсер рассказала, как изменился рынок инфобизнеса после задержания Аяза Шабутдинова

Ростовский блогер рассказала, что будет с инфобизнесом после ареста Шабутдинова

Блогеры и организаторы онлайн курсов переживают сложные времена. Задержание лидеров инфобизнеса приводит к постепенному наведению порядка в этой сфере, сообщила RostovGazeta ростовский блогер, продюсер онлайн-курсов Екатерина Бачерикова.

Собеседница рассказывает, что за последние годы число желающих пройти онлайн-курсы стремительно увеличивается. Многие ростовчане с удовольствием участвуют за определенную плату во всевозможных марафонах, онлайн-обучениях по самым разным направлениям. От правильного питания до Data Science. А если есть спрос — будут и предложения.

Задержание самого молодого и самого богатого основателя онлайн-школы Аяза Шабутдинова для многих блогеров стало настоящим шоком.

«В среде инфобизнесменов, наверное, нет такого человека, который не знал Аяза или не учился у него. Шабутдинов — это, безусловный, уникум. За тем, на какие болевые точки он воздействовал для продажи очередного продукта, следил весь рынок, чтобы потом повторять», — делится мнением Екатерина Бачерикова.

Ростовчанка подчеркивает, что слушая триггеры Аяза, у большинства возникало не контролируемое внутреннее желание срочно взять кредит на 500 тысяч рублей и пойти к нему учиться для увеличения дохода. Однако мнения о нем были полярные. Одни считали Аяза мошенником, другие — бесспорным гением.

Мнения об Аязе Шабутдинове были полярные. Одни считали его мошенником, другие — гением.Мнения об Аязе Шабутдинове были полярные. Одни считали его мошенником, другие — гением.
Мнения об Аязе Шабутдинове были полярные. Одни считали его мошенником, другие — гением.
Фото: Midjourney

Сейчас молодой миллиардер и бизнес-коуч находится в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве. Напомним, что это очередное громкое задержание представителя инфобизнеса, на которое серьезно отреагировали блогеры.

«Дело в том, что после Блиновской и Лерчека все поняли — за крупными блогерами следят. Ростовские блогеры напряглись и стали массово платить налоги. Все, без исключения, даже те, кто продает самые маленькие курсы и марафоны за небольшие деньги», — говорит продюсер.

«Уголовщина обернется хайпом»: ростовский блогер спрогнозировала судьбу Блиновской
Узнать подробнее

Собеседница делится мнением, что задержание Аяза Шабутдинова не было спонтанным. Вероятно, он уже долго находился под наблюдением. Ждали только его возвращения в Россию и запуска продаж очередного продукта.

«После его задержания все основатели онлайн-курсов стали предупреждать, что если полученная информация не устроит, то покупателю вернут деньги. Рынок онлайн-курсов сейчас замер. Все ждут, какое решение примет суд. Ситуация двоякая. Если Аяза осудят, это задаст старт всем покупателям, которые купили онлайн курсы и не получили ожидаемых результатов, массово обращаться в суды», — полагает Бачерикова.

Однако, по словам собеседницы, доказать, что человек не получил требуемые знания, очень сложно. Ведь, прослушав даже самый лучший обучающий курс, покупатель мог запросто ничего больше не делать. А лишь лежать на диване, ожидая, когда на него свалятся обещанные миллионы.

Доказать, что человек не получил требуемые знания сложно. Ведь прослушав курс, человек мог запросто ничего больше не делать. Доказать, что человек не получил требуемые знания сложно. Ведь прослушав курс, человек мог запросто ничего больше не делать.
Доказать, что человек не получил требуемые знания сложно. Ведь прослушав курс, человек мог запросто ничего больше не делать.
Фото: Midjourney

«А если Аяза оправдают, во что лично я не верю, это будет иная история — в сторону дальнейшего развития инфобизнеса», — резюмирует продюсер.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов.

Ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов
Узнать подробнее
Читайте также:
Уголовное дело завели на блогера из Волгодонска, качавшегося на крестеРостовский блогер Сергей Рулев вышел на свободу из тюрьмыРостовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обучение#Последние новости Ростова на сегодня#Задержание#Ростов#Онлайн курсы#Инфобизнес#Блогеры#Марафоны#Бизнес-коуч#Молодой миллиардер
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29