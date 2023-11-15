Как изменился рынок инфобизнеса в Ростове после задержания Аяза Шабутдинова — эксперт

Posted Вчера, 12:37
Published Вчера, 12:37
Modified Вчера, 13:28
Updated Вчера, 13:28
Собеседница рассказывает, что за последние годы число желающих пройти онлайн-курсы стремительно увеличивается. Многие ростовчане с удовольствием участвуют за определенную плату во всевозможных марафонах, онлайн-обучениях по самым разным направлениям. От правильного питания до Data Science. А если есть спрос — будут и предложения.
Задержание самого молодого и самого богатого основателя онлайн-школы Аяза Шабутдинова для многих блогеров стало настоящим шоком.
«В среде инфобизнесменов, наверное, нет такого человека, который не знал Аяза или не учился у него. Шабутдинов — это, безусловный, уникум. За тем, на какие болевые точки он воздействовал для продажи очередного продукта, следил весь рынок, чтобы потом повторять», — делится мнением Екатерина Бачерикова.
Ростовчанка подчеркивает, что слушая триггеры Аяза, у большинства возникало не контролируемое внутреннее желание срочно взять кредит на 500 тысяч рублей и пойти к нему учиться для увеличения дохода. Однако мнения о нем были полярные. Одни считали Аяза мошенником, другие — бесспорным гением.
Сейчас молодой миллиардер и бизнес-коуч находится в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве. Напомним, что это очередное громкое задержание представителя инфобизнеса, на которое серьезно отреагировали блогеры.
«Дело в том, что после Блиновской и Лерчека все поняли — за крупными блогерами следят. Ростовские блогеры напряглись и стали массово платить налоги. Все, без исключения, даже те, кто продает самые маленькие курсы и марафоны за небольшие деньги», — говорит продюсер.
Собеседница делится мнением, что задержание Аяза Шабутдинова не было спонтанным. Вероятно, он уже долго находился под наблюдением. Ждали только его возвращения в Россию и запуска продаж очередного продукта.
«После его задержания все основатели онлайн-курсов стали предупреждать, что если полученная информация не устроит, то покупателю вернут деньги. Рынок онлайн-курсов сейчас замер. Все ждут, какое решение примет суд. Ситуация двоякая. Если Аяза осудят, это задаст старт всем покупателям, которые купили онлайн курсы и не получили ожидаемых результатов, массово обращаться в суды», — полагает Бачерикова.
Однако, по словам собеседницы, доказать, что человек не получил требуемые знания, очень сложно. Ведь, прослушав даже самый лучший обучающий курс, покупатель мог запросто ничего больше не делать. А лишь лежать на диване, ожидая, когда на него свалятся обещанные миллионы.
«А если Аяза оправдают, во что лично я не верю, это будет иная история — в сторону дальнейшего развития инфобизнеса», — резюмирует продюсер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовский депутат Бородай отнес блогера Даню Милохина к виду биологических отходов.