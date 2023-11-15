Клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55% в Черную пятницу

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru. При покупке по спецпредложению онлайн страховка и SIM-карта с услугами связи за три месяца добавятся в корзину автоматически. Все товары и услуги оплачиваются комплектом в одном чеке. При покупке в салоне надо просто сообщить консультанту о желании приобрести смартфон по акции «Черный — к выгоде». Подробная информация об условиях доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте.