Количество автобусов увеличат в Ростове-на-Дону с 15 ноября

Posted Вчера, 05:41
Published Вчера, 05:41
Modified Вчера, 05:49
Updated Вчера, 05:49
Изменения необходимы в связи с переходом на зимний график работы нескольких маршрутов. В этот период требуется увеличить количество транспортных средств, такие условия были оговорены в контрактах, которые были заключены департаментом транспорта и перевозчиками.
На маршрутах №1 и 27 добавят по два автобуса, в результате в будни будут курсировать 12 единиц транспорта. На один автобус станет больше на маршруте №15.
На маршруты №51, 61 планируется выпускать на линию восемь машин ежедневно вместо 6.
А на маршруте №18 добавят сразу четыре автобуса. Изменения затронут и электротранспорт. На троллейбусном маршруте №2 станет больше на одну единицу техники.
Ранее стало известно, что в Ростове на маршруты не выходят около трети автобусов.