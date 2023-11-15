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Posted Вчера, 05:41

Published Вчера, 05:41

Modified Вчера, 05:49

Updated Вчера, 05:49

Количество автобусов увеличат в Ростове-на-Дону с 15 ноября

Количество автобусов увеличат в Ростове-на-Дону с 15 ноября

15 ноября 2023, 05:41
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону увеличится плановое количество транспорта на время зимнего периода, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Изменения необходимы в связи с переходом на зимний график работы нескольких маршрутов. В этот период требуется увеличить количество транспортных средств, такие условия были оговорены в контрактах, которые были заключены департаментом транспорта и перевозчиками.

На маршрутах №1 и 27 добавят по два автобуса, в результате в будни будут курсировать 12 единиц транспорта. На один автобус станет больше на маршруте №15.

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На маршруты №51, 61 планируется выпускать на линию восемь машин ежедневно вместо 6.

А на маршруте №18 добавят сразу четыре автобуса. Изменения затронут и электротранспорт. На троллейбусном маршруте №2 станет больше на одну единицу техники.

Ранее стало известно, что в Ростове на маршруты не выходят около трети автобусов.

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