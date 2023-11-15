Коммунальщиков в Ростове перевели на зимний режим работы

Posted Вчера, 16:06
Published Вчера, 16:06
Modified Вчера, 16:08
Updated Вчера, 16:08
Коммунальные службы Ростова перевели на зимний режим работы. Они готовятся к уборке снега и борьбе с гололедом.
Дело в том, что к городу приближается холодный погодный фронт. Синоптики прогнозируют снег с дождем и заморозки.
Автомобилистам рекомендуют в ближайшее время сменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать внимательность на дорогах. Коммунальные службы в свою очередь обработают особо опасные участки дорог противогололедными средствами.
Ранее климатолог Александр Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде.