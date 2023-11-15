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Posted Вчера, 16:06

Published Вчера, 16:06

Modified Вчера, 16:08

Updated Вчера, 16:08

Из-за надвигающейся непогоды в Ростове коммунальные службы переведены на зимний режим работы

Коммунальщиков в Ростове перевели на зимний режим работы

15 ноября 2023, 16:06
Фото: Pxhere.com
Из-за надвигающейся непогоды в Ростове коммунальные службы переведены на зимний режим работы
Из-за надвигающейся непогоды в Ростове коммунальные службы переведены на зимний режим работы, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Коммунальные службы Ростова перевели на зимний режим работы. Они готовятся к уборке снега и борьбе с гололедом.

Дело в том, что к городу приближается холодный погодный фронт. Синоптики прогнозируют снег с дождем и заморозки.

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Автомобилистам рекомендуют в ближайшее время сменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать внимательность на дорогах. Коммунальные службы в свою очередь обработают особо опасные участки дорог противогололедными средствами.

Ранее климатолог Александр Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде.

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