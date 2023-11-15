Львы будут самыми успешными представителями всего зодиакального круга в деньгах

Posted Вчера, 08:34
Published Вчера, 08:34
Modified Вчера, 08:36
Updated Вчера, 08:36
Осталось совсем немного времени до Нового года, и пока одни люди заняты планированием праздничного стола и выбором подарков, другие уже задумываются о том, как заработать больше денег. Оказывается, удача может улыбнуться лишь пяти знакам зодиака, которым предстоит финансовый успех в наступающем году.
Эзотерик и астролог Аделина Панина назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» этих счастливчиков. По ее словам, первый из них — это Лев. Львы будут самыми успешными представителями всего зодиакального круга. Им предстоит наслаждаться положительной энергией любви и денег. Шанс необходимо использовать без сомнений, советует Панина.
Второй знак, который может ожидать финансовый успех в следующем году — Дева, по мнению астролога.
«Девам, известным своей осторожностью и умению контролировать все процессы, предстоит стать еще более уверенными в себе. Успех в финансовых делах уже близок», — сообщает Панина.
Третий знак, которому можно позавидовать, — Весы, согласно мнению астролога.
«Конец этого года будет изобиловать успехами для Весов. Судьба подкинет им множество возможностей, и даже если они пропустят некоторые из них, удача все равно улыбнется им. Сейчас самое время для Весов подумать, куда лучше вложить свои средства, потому что такие благоприятные моменты в бизнесе случаются нечасто», — добавляет Панина.
Скорпионы также получат золотой конец года, как утверждает астролог.
«Если у Скорпионов есть давние мечты, то их исполнение придет к ним в этом году. Все произойдет очень быстро. У Скорпионов будет только один шанс из тысячи, поэтому нужно решительно действовать», — объясняет Панина.
И последним из пяти счастливчиков являются Рыбы.
«Рыбы окажутся в выгодном положении до конца этого года. Они полны решимости осуществить свои планы и преодолеть трудности. Ничто не сможет помешать им. Высшие силы будут поддерживать Рыб на каждом шагу, и поэтому они выйдут победителями из любой ситуации до конца 2023 года», — заключает Панина.