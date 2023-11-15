Львы будут самыми успешными представителями всего зодиакального круга в деньгах

«Конец этого года будет изобиловать успехами для Весов. Судьба подкинет им множество возможностей, и даже если они пропустят некоторые из них, удача все равно улыбнется им. Сейчас самое время для Весов подумать, куда лучше вложить свои средства, потому что такие благоприятные моменты в бизнесе случаются нечасто», — добавляет Панина.