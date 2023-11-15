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Posted Вчера, 08:34

Published Вчера, 08:34

Modified Вчера, 08:36

Updated Вчера, 08:36

Львы будут самыми успешными представителями всего зодиакального круга в деньгах

Львы будут самыми успешными представителями всего зодиакального круга в деньгах

15 ноября 2023, 08:34
Фото: Midjourney
Левы, Девы, Весы, Скорпионы и Рыбы — это знаки зодиака, которые согласно астрологу Аделине Паниной будут иметь финансовый успех в уходящем году, смогут реализовать свои мечты и достичь высоких результатов в бизнесе.

Осталось совсем немного времени до Нового года, и пока одни люди заняты планированием праздничного стола и выбором подарков, другие уже задумываются о том, как заработать больше денег. Оказывается, удача может улыбнуться лишь пяти знакам зодиака, которым предстоит финансовый успех в наступающем году.

Эзотерик и астролог Аделина Панина назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» этих счастливчиков. По ее словам, первый из них — это Лев. Львы будут самыми успешными представителями всего зодиакального круга. Им предстоит наслаждаться положительной энергией любви и денег. Шанс необходимо использовать без сомнений, советует Панина.

Второй знак, который может ожидать финансовый успех в следующем году — Дева, по мнению астролога.

«Девам, известным своей осторожностью и умению контролировать все процессы, предстоит стать еще более уверенными в себе. Успех в финансовых делах уже близок», — сообщает Панина.

Третий знак, которому можно позавидовать, — Весы, согласно мнению астролога.

«Конец этого года будет изобиловать успехами для Весов. Судьба подкинет им множество возможностей, и даже если они пропустят некоторые из них, удача все равно улыбнется им. Сейчас самое время для Весов подумать, куда лучше вложить свои средства, потому что такие благоприятные моменты в бизнесе случаются нечасто», — добавляет Панина.

Скорпионы также получат золотой конец года, как утверждает астролог.

«Если у Скорпионов есть давние мечты, то их исполнение придет к ним в этом году. Все произойдет очень быстро. У Скорпионов будет только один шанс из тысячи, поэтому нужно решительно действовать», — объясняет Панина.

И последним из пяти счастливчиков являются Рыбы.

«Рыбы окажутся в выгодном положении до конца этого года. Они полны решимости осуществить свои планы и преодолеть трудности. Ничто не сможет помешать им. Высшие силы будут поддерживать Рыб на каждом шагу, и поэтому они выйдут победителями из любой ситуации до конца 2023 года», — заключает Панина.

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