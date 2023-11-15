Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области

Posted Вчера, 16:42
Published Вчера, 16:42
Modified Вчера, 16:44
Updated Вчера, 16:44
Ростовский митрополит Меркурий решил высказаться о демографической ситуации в регионе. По его мнению, семьи отказываются рожать не из-за низких зарплат в области, а из-за «разрухи в головах». Именно отказ от традиционных ценностей, как считает Меркурий, ведет Ростовскую область в демографическую яму.
«Сколько бы мы не увеличивали материнский капитал, сколько бы государство не вливало благ в материальное обеспечение репродуктивного фактора, без изменения духовного климата демографическая яма останется неизменной», — говорит митрополит.
Решать проблему с катастрофически низкой рождаемостью Меркурий предложил возрождением «идеалов святости семейной жизни» и «чистоты отношений между мужчиной и женщиной».
Однако статистика и опросы населения идут вразрез с мнением митрополита. Жители Ростовской области ранее говорили, что отказываются от рождения ребенка из-за низкого уровня доходов в регионе и сложностей с приобретением жилья.