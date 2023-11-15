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Posted Вчера, 16:42

Published Вчера, 16:42

Modified Вчера, 16:44

Updated Вчера, 16:44

Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области

Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области

15 ноября 2023, 16:42
Фото: Ростовская епархия
Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области

Митрополит Меркурий назвал главную причину демографического кризиса на Дону

Ростовский митрополит посчитал, что проблема демографического кризиса в регионе не решится благодаря социальной поддержке, с соответствующим заявлением он выступил на Пленарном заседании XXVIII Димитриевских образовательных чтений.

Ростовский митрополит Меркурий решил высказаться о демографической ситуации в регионе. По его мнению, семьи отказываются рожать не из-за низких зарплат в области, а из-за «разрухи в головах». Именно отказ от традиционных ценностей, как считает Меркурий, ведет Ростовскую область в демографическую яму.

«Сколько бы мы не увеличивали материнский капитал, сколько бы государство не вливало благ в материальное обеспечение репродуктивного фактора, без изменения духовного климата демографическая яма останется неизменной», — говорит митрополит.

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Решать проблему с катастрофически низкой рождаемостью Меркурий предложил возрождением «идеалов святости семейной жизни» и «чистоты отношений между мужчиной и женщиной».

Однако статистика и опросы населения идут вразрез с мнением митрополита. Жители Ростовской области ранее говорили, что отказываются от рождения ребенка из-за низкого уровня доходов в регионе и сложностей с приобретением жилья.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)#Митрополит Меркурий#РПЦ в Ростовской области#Ростов#RostovGazeta
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