Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области

Ростовский митрополит Меркурий решил высказаться о демографической ситуации в регионе. По его мнению, семьи отказываются рожать не из-за низких зарплат в области, а из-за «разрухи в головах». Именно отказ от традиционных ценностей, как считает Меркурий, ведет Ростовскую область в демографическую яму.