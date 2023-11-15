Мост через Ростовское море готов на 90%

Posted Вчера, 12:39
Published Вчера, 12:39
Modified Вчера, 12:41
Updated Вчера, 12:41
Речь идет о мостовом переходе на дороге «Дон» — Камышеваха — Ростов–на–Дону, где проводятся работы. Об этом рассказал глава Минтранспорта региона Михаил Окунев.
На данный момент специалисты завершили работы по устройству опор моста, а также пролетных строений. Сейчас продолжаются работы по покраске.
Это стало известно во время встречи Окунева с первым заместителем министра строительства РФ Александром Ломакиным. Они обсудили вопросы строительства «Западной хорды» и завершение строительства мостового перехода.
Ранее стало известно, что в Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт. Материал на эту тему читайте по ссылке.