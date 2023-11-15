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Posted Вчера, 12:39

Published Вчера, 12:39

Modified Вчера, 12:41

Updated Вчера, 12:41

Строительная готовность моста через Ростовское море на 15 ноября составила 90%

Мост через Ростовское море готов на 90%

15 ноября 2023, 12:39
Фото: Midjourney
Строительная готовность моста через Ростовское море на 15 ноября составила 90%

Строительная готовность моста через Ростовское море на 15 ноября составила 90%

Строительная готовность моста через водохранилище Ростовской море достигла 90%, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о мостовом переходе на дороге «Дон» — Камышеваха — Ростов–на–Дону, где проводятся работы. Об этом рассказал глава Минтранспорта региона Михаил Окунев.

На данный момент специалисты завершили работы по устройству опор моста, а также пролетных строений. Сейчас продолжаются работы по покраске.

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Это стало известно во время встречи Окунева с первым заместителем министра строительства РФ Александром Ломакиным. Они обсудили вопросы строительства «Западной хорды» и завершение строительства мостового перехода.

Ранее стало известно, что в Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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