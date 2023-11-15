«Мы хотим нашу территорию»: ростовский депутат высказался о целях спецоперации

Posted Вчера, 05:10
Published Вчера, 05:10
Modified Вчера, 05:17
Updated Вчера, 05:17
Он рассказал News.ру сценарий, по которому должна проходить спецоперация.
«Это наша земля, и нам нужно освободить ее, а также людей, которые на ней находятся. Это не конфликт между разными народами, а внутренний конфликт. За определенные идеи, если хотите, за веру», — сообщил депутат.
По словам Бородая, России не подходит заморозка этого конфликта, так как окончательная победа является итоговой целью.
«Мы хотим нашу территорию, которая была отторгнута с развалом СССР и при этом русский народ потерял большую часть своих земель. Мы потеряли не только территорию, но и значительную часть своего наследия, став самым большим разделенным народом в мире», — заявил парламентарий.
Ранее Бородай потребовал не впускать Пугачеву в Россию.