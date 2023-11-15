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Posted Вчера, 05:10

Published Вчера, 05:10

Modified Вчера, 05:17

Updated Вчера, 05:17

Ростовский депутат Бородай рассказал о целях России в спецоперации

«Мы хотим нашу территорию»: ростовский депутат высказался о целях спецоперации

15 ноября 2023, 05:10
Фото: 1MI

Ростовский депутат Бородай рассказал о целях России в спецоперации

Россию не устроит заморозка конфликта с Украиной, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Он рассказал News.ру сценарий, по которому должна проходить спецоперация.

«Это наша земля, и нам нужно освободить ее, а также людей, которые на ней находятся. Это не конфликт между разными народами, а внутренний конфликт. За определенные идеи, если хотите, за веру», — сообщил депутат.

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По словам Бородая, России не подходит заморозка этого конфликта, так как окончательная победа является итоговой целью.

«Мы хотим нашу территорию, которая была отторгнута с развалом СССР и при этом русский народ потерял большую часть своих земель. Мы потеряли не только территорию, но и значительную часть своего наследия, став самым большим разделенным народом в мире», — заявил парламентарий.

Ранее Бородай потребовал не впускать Пугачеву в Россию.

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