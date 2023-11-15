«Мы хотим нашу территорию»: ростовский депутат высказался о целях спецоперации





По словам Бородая, России не подходит заморозка этого конфликта, так как окончательная победа является итоговой целью.



«Мы хотим нашу территорию, которая была отторгнута с развалом СССР и при этом русский народ потерял большую часть своих земель. Мы потеряли не только территорию, но и значительную часть своего наследия, став самым большим разделенным народом в мире», — заявил парламентарий.