Попавший в аварию микроавтобус в Таганроге перевозил сотрудников администрации

Posted Вчера, 08:41
Published Вчера, 08:41
Modified Вчера, 08:43
Updated Вчера, 08:43
Напомним, 15 ноября в Таганроге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. По информации очевидцев, отечественный автомобиль пытался обогнать транспорт, однако влетел в микроавтобус, перевернув его, и сам вылетел с проезжей части.
Позднее Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил, что перевернувшийся автобус вез сотрудников администрации[прим. редакции — авторы не уточняют, шла ли речь об администрации города Таганрога или Неклиновского района]. ДТП произошло на трассе, ведущей из Таганрога в Беглицу, по предварительной информации, в аварии пострадали около десятка человек. Сейчас пострадавших доставили в БСМП Таганрога.
Обращаем внимание, журналисты уже запросили информацию о ДТП в пресс-службе Госавтоинспекции, однако официальный комментарий пока не опубликовали. Данные уточняются.