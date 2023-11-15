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Updated Вчера, 08:43

Попавший в аварию микроавтобус в Таганроге перевозил сотрудников администрации

Попавший в аварию микроавтобус в Таганроге перевозил сотрудников администрации

15 ноября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Попавший в аварию микроавтобус в Таганроге перевозил сотрудников администрации
В Ростовской области в аварии на трассе «Таганрог — Беглица» пострадали около 10 человек, среди них могут быть сотрудники администрации, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, 15 ноября в Таганроге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. По информации очевидцев, отечественный автомобиль пытался обогнать транспорт, однако влетел в микроавтобус, перевернув его, и сам вылетел с проезжей части.

В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусом
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Позднее Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил, что перевернувшийся автобус вез сотрудников администрации[прим. редакции — авторы не уточняют, шла ли речь об администрации города Таганрога или Неклиновского района]. ДТП произошло на трассе, ведущей из Таганрога в Беглицу, по предварительной информации, в аварии пострадали около десятка человек. Сейчас пострадавших доставили в БСМП Таганрога.

Обращаем внимание, журналисты уже запросили информацию о ДТП в пресс-службе Госавтоинспекции, однако официальный комментарий пока не опубликовали. Данные уточняются.

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