Попавший в аварию микроавтобус в Таганроге перевозил сотрудников администрации

Позднее Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил, что перевернувшийся автобус вез сотрудников администрации[прим. редакции — авторы не уточняют, шла ли речь об администрации города Таганрога или Неклиновского района]. ДТП произошло на трассе, ведущей из Таганрога в Беглицу, по предварительной информации, в аварии пострадали около десятка человек. Сейчас пострадавших доставили в БСМП Таганрога.