«Порезы и переломы»: стало известно о состоянии 9 раненых в ДТП в Ростовской области

Posted Вчера, 10:29
Published Вчера, 10:29
Modified Вчера, 10:31
Updated Вчера, 10:31
Утром в среду, 15 ноября, в Неклиновском районе водитель микроавтобуса Ford проигнорировал дорожный знак и столкнулся с LADA Vesta, которая пошла на обгон. После этого иномарка опрокинулась на бок.
На данный момент известно о девяти пострадавших в ДТП, всем оказывают медицинскую помощь. Теперь «Ершу» в поисково-спасательном отряде рассказали о характере травм пострадавших.
«Пассажиры получили травмы различной степени тяжести — ушибы, переломы, у многих есть порезы от осколков разбившихся стекол», — говорится в публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
По некоторым данным, в микроавтобусе находились чиновники.