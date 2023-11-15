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Posted Вчера, 10:29

Published Вчера, 10:29

Modified Вчера, 10:31

Updated Вчера, 10:31

Стало известно состояние 9 раненых в ДТП в Ростовской области

«Порезы и переломы»: стало известно о состоянии 9 раненых в ДТП в Ростовской области

15 ноября 2023, 10:29
Фото: Midjourney
Стало известно состояние 9 раненых в ДТП в Ростовской области

Стало известно о состоянии 9 раненых в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области пострадавшие в аварии с микроавтобусом получили порезы и переломы, сообщили в поисково-спасательном отряде управления защиты от ЧС Таганрога.

Утром в среду, 15 ноября, в Неклиновском районе водитель микроавтобуса Ford проигнорировал дорожный знак и столкнулся с LADA Vesta, которая пошла на обгон. После этого иномарка опрокинулась на бок.

На данный момент известно о девяти пострадавших в ДТП, всем оказывают медицинскую помощь. Теперь «Ершу» в поисково-спасательном отряде рассказали о характере травм пострадавших.

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«Пассажиры получили травмы различной степени тяжести — ушибы, переломы, у многих есть порезы от осколков разбившихся стекол», — говорится в публикации. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

По некоторым данным, в микроавтобусе находились чиновники.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Неклиновский район#Травмы#Осколки#Стекла
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