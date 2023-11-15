Появилось видео страшного ДТП с десятью пострадавшими в Ростовской области

Posted Вчера, 08:42
Published Вчера, 08:42
Modified Вчера, 08:44
Updated Вчера, 08:44
На видео показан вылетевший с дороги легковой автомобиль, а на самой проезжей части в этот момент на боку лежит микроавтобус. Рядом находилось большое количество людей, который пытались помочь пострадавшим.
Видно, что движение на этом участке не затруднено, но водители притормаживают, чтобы рассмотреть последствия аварии. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Telegram-каналы писали, что водитель «Лады Гранта» пошел на обгон и врезался в Ford, который от удара перевернулся. По данным СМИ, ранения получили 10 человек, их доставили в больницу.
Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль.