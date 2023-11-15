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Posted Вчера, 08:42

Published Вчера, 08:42

Modified Вчера, 08:44

Updated Вчера, 08:44

Появилось видео страшного ДТП с 10 пострадавшими в Ростовской области

Появилось видео страшного ДТП с десятью пострадавшими в Ростовской области

15 ноября 2023, 08:42
Фото: 1MI
Появилось видео страшного ДТП с 10 пострадавшими в Ростовской области
В Интернете опубликовали видео с последствиями аварии, в которой столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль в Ростовской области, ролик размещен в соцсетях.

На видео показан вылетевший с дороги легковой автомобиль, а на самой проезжей части в этот момент на боку лежит микроавтобус. Рядом находилось большое количество людей, который пытались помочь пострадавшим.

Появилось видео страшного ДТП с 10 пострадавшими в Ростовской области
Видео: 1MI

Видно, что движение на этом участке не затруднено, но водители притормаживают, чтобы рассмотреть последствия аварии. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусом
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Telegram-каналы писали, что водитель «Лады Гранта» пошел на обгон и врезался в Ford, который от удара перевернулся. По данным СМИ, ранения получили 10 человек, их доставили в больницу.

Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль.

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