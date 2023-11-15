Проезд на маршрутке из Азова в Ростов подорожал до 180 рублей

«Только летом повысили же уже, куда снова? Не удивлюсь, если с начала 2024 будет 200 рублей проезд», «Это что, чтобы вдвоем с ребенком съездить в Ростов нужна 1000 рублей, грубо говоря, на проезды? Кошмар», — ужаснулись местные жители. Однако нашлись и те, кто опроверг заявление о повышении стоимости на проезд, сообщив, что едет на автобусе «Азов–Ростов» за 140 рублей.