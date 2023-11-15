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Posted Вчера, 09:04

Published Вчера, 09:04

Modified Вчера, 09:06

Updated Вчера, 09:06

Проезд на маршрутке из Азова в Ростов подорожал до 180 рублей

Проезд на маршрутке из Азова в Ростов подорожал до 180 рублей

15 ноября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Проезд на маршрутке из Азова в Ростов подорожал до 180 рублей
В Азове стоимость поездки в Ростов на автобусе поднялась до 180 рублей с 15 ноября, об этом объявил местный Telegram-канал.

В среду, 15 ноября, Telegram-канал «Азов События» объявил, что, согласно их данным, стоимость поездки на автобусе до Ростова увеличилась до 180 рублей.

Согласно открытым источникам, последнее повышение цен произошло в мае этого года, когда цены на проезд между Ростовом и Азовом увеличились сразу на 20 рублей, из-за чего билет от Азовского автовокзала до ЗЖМ Ростова стоил 150 рублей, а до главного автовокзала Ростова — 140 рублей.

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В этом раз повышение составило 40 рублей (28,3%), благодаря чему общий прирост цен с начала 2023 года составил около 50%.

«Только летом повысили же уже, куда снова? Не удивлюсь, если с начала 2024 будет 200 рублей проезд», «Это что, чтобы вдвоем с ребенком съездить в Ростов нужна 1000 рублей, грубо говоря, на проезды? Кошмар», — ужаснулись местные жители. Однако нашлись и те, кто опроверг заявление о повышении стоимости на проезд, сообщив, что едет на автобусе «Азов–Ростов» за 140 рублей.

Данные о повышении цен на проезд уточняются.

Ранее власти Ростова объяснили, зачем поднимают цены на проезд.

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