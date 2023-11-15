Резкое ухудшение погоды ожидается в Ростовской области в ночь на 16 ноября

Posted Вчера, 16:17
Published Вчера, 16:17
Modified Вчера, 16:19
Updated Вчера, 16:19
В Ростовской области с 16 по 17 ноября ожидается значительное ухудшение погоды. В регионе прогнозируются ливни, усиление ветра до 14 метров в секунду и туман. Также из-за сильного похолодания ночью и осадков на дорогах может появиться гололед.
Для безопасности спасатели и инспекторы рекомендовали автомобилистам и пешеходам быть внимательными на дорогах. Водителям стоит избегать сложных маневров, а также не превышать скорость. Пешеходам во время пересечения дорожного полотна необходимо точно убедиться, что им уступили путь.
Ранее климатолог Александр Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде.