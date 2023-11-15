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Posted Вчера, 16:17

Published Вчера, 16:17

Modified Вчера, 16:19

Updated Вчера, 16:19

В Ростове прогнозируются проливные дожди, туман и усиление ветра

Резкое ухудшение погоды ожидается в Ростовской области в ночь на 16 ноября

15 ноября 2023, 16:17
Фото: pxhere.com
В Ростове прогнозируются проливные дожди, туман и усиление ветра

Спасатели предупредили о гололеде и тумане на трассах в Ростовской области

В Ростове прогнозируются проливные дожди, туман и усиление ветра, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.

В Ростовской области с 16 по 17 ноября ожидается значительное ухудшение погоды. В регионе прогнозируются ливни, усиление ветра до 14 метров в секунду и туман. Также из-за сильного похолодания ночью и осадков на дорогах может появиться гололед.

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Для безопасности спасатели и инспекторы рекомендовали автомобилистам и пешеходам быть внимательными на дорогах. Водителям стоит избегать сложных маневров, а также не превышать скорость. Пешеходам во время пересечения дорожного полотна необходимо точно убедиться, что им уступили путь.

Ранее климатолог Александр Иошпа заявил о надвигающемся на Ростов снегопаде.

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