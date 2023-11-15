Резкое ухудшение погоды ожидается в Ростовской области в ночь на 16 ноября

Для безопасности спасатели и инспекторы рекомендовали автомобилистам и пешеходам быть внимательными на дорогах. Водителям стоит избегать сложных маневров, а также не превышать скорость. Пешеходам во время пересечения дорожного полотна необходимо точно убедиться, что им уступили путь.