Ростовчанам дадут возможность отменять заказы на Wildberries

Posted Вчера, 14:09
Published Вчера, 14:09
Modified Вчера, 14:11
Updated Вчера, 14:11
Ведомство завершило проверку компании, в результате чего она изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения с покупателями. Теперь срок доставки могут продлить только по согласованию с клиентом.
«В данный момент проводится тестирование функционала, позволяющего отменить заказ через личный кабинет», — говорится в публикации.
Кроме того, возможность компенсации расходов компании по возврату товара сохранили для отдельных случаев. Речь идет о покупателях с низким процентом выкупа и больших расстояниях транспортировки. Влияют и особенности товаров, например, если он крупногабаритный или часто подменяется недобросовестными людьми в пунктах выдачи.
Ранее в Аксайском районе начали планировку территории под логоцентр от «Вайлдберриз».