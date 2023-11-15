Ростовчанам дадут возможность отменять заказы на Wildberries

Кроме того, возможность компенсации расходов компании по возврату товара сохранили для отдельных случаев. Речь идет о покупателях с низким процентом выкупа и больших расстояниях транспортировки. Влияют и особенности товаров, например, если он крупногабаритный или часто подменяется недобросовестными людьми в пунктах выдачи.