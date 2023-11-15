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Posted Вчера, 14:09

Published Вчера, 14:09

Modified Вчера, 14:11

Updated Вчера, 14:11

Ростовчанам дадут возможность отменять заказы на Wildberries

Ростовчанам дадут возможность отменять заказы на Wildberries

15 ноября 2023, 14:09
Фото: 1MI
Ростовчанам дадут возможность отменять заказы на Wildberries
Жители России, в том числе Ростовской области, получат возможность отменять заказы на Wildberries, сообщили в Генпрокуратуре.

Ведомство завершило проверку компании, в результате чего она изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения с покупателями. Теперь срок доставки могут продлить только по согласованию с клиентом.

«В данный момент проводится тестирование функционала, позволяющего отменить заказ через личный кабинет», — говорится в публикации.

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Кроме того, возможность компенсации расходов компании по возврату товара сохранили для отдельных случаев. Речь идет о покупателях с низким процентом выкупа и больших расстояниях транспортировки. Влияют и особенности товаров, например, если он крупногабаритный или часто подменяется недобросовестными людьми в пунктах выдачи.

Ранее в Аксайском районе начали планировку территории под логоцентр от «Вайлдберриз».

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