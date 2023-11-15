Ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море

Posted Вчера, 13:27
Published Вчера, 13:27
Modified Вчера, 13:29
Updated Вчера, 13:29
Ученые зафиксировали в Азовском море и Таганрогском заливе в Ростовской области рост популяции осетровых рыб. Также становятся больше и популяции камбалы, креветок, ставриды и барабули.
Во время исследования использовалась учётно-траловая съёмка. Рост популяции осетровых и креветок ученые связывают с повышением солености Азовского моря.
Исследователи отмечают, что из-за осолонения водоем покидают пресноводные рыбы, однако в него мигрируют черноморские виды рыб. По этой же причине в Азовском море стало больше медуз.
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