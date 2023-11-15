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Posted Вчера, 13:27

Published Вчера, 13:27

Modified Вчера, 13:29

Updated Вчера, 13:29

В Азовском море в Ростовской области увеличилась популяция осетровых рыб и креветок

Ростовские ученые заявили о новых видах рыбы в Азовском море

15 ноября 2023, 13:27
Фото: 1MI
В Азовском море в Ростовской области увеличилась популяция осетровых рыб и креветок

Ростовские ученые заявили о росте числа креветок и осетровых в Азовском море

В Азовском море в Ростовской области увеличилась популяция осетровых рыб, заявила в эфире «Дон ТР» главный специалист лаборатории проходных и полупроходных рыб Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО Ольга Гуськова.

Ученые зафиксировали в Азовском море и Таганрогском заливе в Ростовской области рост популяции осетровых рыб. Также становятся больше и популяции камбалы, креветок, ставриды и барабули.

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Во время исследования использовалась учётно-траловая съёмка. Рост популяции осетровых и креветок ученые связывают с повышением солености Азовского моря.

Исследователи отмечают, что из-за осолонения водоем покидают пресноводные рыбы, однако в него мигрируют черноморские виды рыб. По этой же причине в Азовском море стало больше медуз.

Ранее RostovGazeta рассказала о лучших местах для рыбалки в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#RostovGazeta#Осолонение Азовского моря
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