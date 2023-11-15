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Posted Вчера, 04:55

Published Вчера, 04:55

Modified Вчера, 05:02

Updated Вчера, 05:02

Ростовскую область накроет магнитная буря класса K-Index 4

Ростовскую область накроет магнитная буря класса K-Index 4

15 ноября 2023, 04:55
В Ростовской области на следующей неделе прогнозируют магнитную бурю, которой присвоят класс K-Index 4, следует из прогнозов.

Следующая магнитная буря ожидается только через неделю. Сейчас геомагнитное поле спокойное, на уровне двух баллов, но 21 ноября магнитная буря достигнет уровня в 4 балла, то есть класса K-Index 4. Однако на этот раз буря продлится восемь дней, до 28 ноября.

Солнечный всплеск произойдет вечером 21 ноября, и уже в 18:30 сила бури возрастет с двух до четырех баллов. На таком уровне магнитная буря продлится до вечера следующего дня и потом снизится на один балл.

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А 23 ноября последует новый удар силой в 4 балла, который продлится три дня. Геомагнитное поле начнет успокаиваться только 26 числа и останется на уровне 3 баллов до 28 ноября, когда вечером полностью стихнет.

Ранее из-за непогоды огромный тополь повалился на Ленина в Ростове и перекрыл движение в обе стороны.

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