Самая большая в России статуя тигра появилась на юге Сахалина

Скоро посетителям фермы предоставят возможность остановиться в уютном отеле на территории: строительство гостиничного комплекса на 16 номеров находится в завершающей стадии. Туристы смогут здесь отдохнуть от городской суеты и пройти SPA-процедуры. В перечне услуг появятся и оздоравливающие пантовые ванны. Также для удобства посетителей в ближайшее время откроется визит-центр, где можно будет приобрести билеты, узнать подробную информацию об оленьей ферме и ее обитателях.