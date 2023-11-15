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Posted Вчера, 17:33

Published Вчера, 17:33

Modified Вчера, 17:35

Updated Вчера, 17:35

"Синара" распланирует еще два участка для строительства скоростного трамвая в Ростове

«Синаре» дали год на планирование еще двух линий скоростного трамвая в Ростове

15 ноября 2023, 17:33
Фото: Pxhere.com
"Синара" распланирует еще два участка для строительства скоростного трамвая в Ростове

В Ростове распланируют еще две линии скоростного трамвая

Компания «Синара» распланирует еще два участка для строительства скоростного трамвая в Ростове, соответствующие документы размещены на сайте городской администрации.

Компания «Синара» получила от администрации Ростова разрешение на подготовку проекта планировки и межевания еще двух линий скоростного трамвая.

Первая из них пройдет от вокзала «Ростов Главный» до госпиталя ветеранов войн на 26-лй Линии. Площадь участка для планировки составляет чуть более 33 гектаров земли.

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Другой участок скоростного трамвай будет пролегать от проспекта Буденновского до железнодорожной станции «Сельмаш». Там площадь участка превышает 25 гектаров.

На подготовку проектов власти дали «Синаре» один год.

Ранее власти Ростова одобрили «Синаре» планировку для путей скоростного трамвая в Нахичевани.

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