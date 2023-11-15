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Posted Вчера, 09:34

Published Вчера, 09:34

Modified Вчера, 09:36

Updated Вчера, 09:36

Сотрудники Контрольно-счетной палаты попали в аварию с 9 ранеными на Дону

Сотрудники Контрольно-счетной палаты попали в аварию с 9 ранеными на Дону

15 ноября 2023, 09:34
Фото: 1MI
Сотрудники Контрольно-счетной палаты попали в аварию с 9 ранеными на Дону
В Ростовской области в микроавтобусе, который попал в аварию, находились сотрудники Контрольно-счетной палаты региона, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, сотрудников отправили в командировку в Неклиновский район с целью проверить, как местные власти осваивают бюджет. Они выехали из Дмитриадовки, где находится гостиница, в направлении Покровского. В пути они столкнулись с легковым автомобилем, который пошел на обгон.

Официальной информации о том, что в транспорте находились сотрудники Контрольно-счетной палаты, не поступало.

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Напомним, что утром в Неклиновском районе водитель микроавтобуса Ford проигнорировал знак, указывающий на движение в прямом направлении. Из-за этого он столкнулся с «Ладой», которая пошла на обгон.

Медицинская помощь потребовалась девяти участникам аварии. Сейчас региональное УГИБДД уточняет количество пострадавших.

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