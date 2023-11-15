Сотрудники Контрольно-счетной палаты попали в аварию с 9 ранеными на Дону

Posted Вчера, 09:34
Published Вчера, 09:34
Modified Вчера, 09:36
Updated Вчера, 09:36
По информации канала, сотрудников отправили в командировку в Неклиновский район с целью проверить, как местные власти осваивают бюджет. Они выехали из Дмитриадовки, где находится гостиница, в направлении Покровского. В пути они столкнулись с легковым автомобилем, который пошел на обгон.
Официальной информации о том, что в транспорте находились сотрудники Контрольно-счетной палаты, не поступало.
Напомним, что утром в Неклиновском районе водитель микроавтобуса Ford проигнорировал знак, указывающий на движение в прямом направлении. Из-за этого он столкнулся с «Ладой», которая пошла на обгон.
Медицинская помощь потребовалась девяти участникам аварии. Сейчас региональное УГИБДД уточняет количество пострадавших.