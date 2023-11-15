Сотрудники Контрольно-счетной палаты попали в аварию с 9 ранеными на Дону

По информации канала, сотрудников отправили в командировку в Неклиновский район с целью проверить, как местные власти осваивают бюджет. Они выехали из Дмитриадовки, где находится гостиница, в направлении Покровского. В пути они столкнулись с легковым автомобилем, который пошел на обгон.