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Posted Вчера, 09:34

Published Вчера, 09:34

Modified Вчера, 09:36

Updated Вчера, 09:36

Девять человек ранены в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Стали известны подробности страшного ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

15 ноября 2023, 09:34
Фото: 1MI
Девять человек ранены в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Девять человек ранены в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

В Ростовской области произошла авария с микроавтобусом, в которой пострадали несколько человек, заявили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на дороге Таганрог — Беглица утром в среду, 15 ноября. Водитель микроавтобуса Ford Transit проигнорировал знак «Движение прямо», что и привело к аварии.

Он столкнулся с автомобилем «Лада Веста», водитель которого пошел на обгон.

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«В результате ДТП 9 человек обратились за медицинской помощью. На данный момент количество пострадавших уточняется», — прокомментировали в управлении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль.

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