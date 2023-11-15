Стали известны подробности страшного ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Posted Вчера, 09:34
Published Вчера, 09:34
Modified Вчера, 09:36
Updated Вчера, 09:36
Происшествие случилось на дороге Таганрог — Беглица утром в среду, 15 ноября. Водитель микроавтобуса Ford Transit проигнорировал знак «Движение прямо», что и привело к аварии.
Он столкнулся с автомобилем «Лада Веста», водитель которого пошел на обгон.
«В результате ДТП 9 человек обратились за медицинской помощью. На данный момент количество пострадавших уточняется», — прокомментировали в управлении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль.