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Posted Вчера, 11:56

Published Вчера, 11:56

Modified Вчера, 11:58

Updated Вчера, 11:58

Стало известно, когда подорожает коммуналка в Ростовской области

Стало известно, когда подорожает коммуналка в Ростовской области

15 ноября 2023, 11:56
Фото: 1MI
Стало известно, когда подорожает коммуналка в Ростовской области

С 1 июля для Ростовской области на 9,5% поднимутся тарифы на ЖКХ

В России в в 2024 году совокупная плата за услуги ЖКХ может вырасти на 9,5%, следует из информации правительства РФ.

Для регионов утвердили индексы изменения размера оплаты за коммунальные услуги, включая Ростовскую область. Это значит, что после первого полугодия 2024 года платежи за ЖКХ могут измениться в соответствии с этими индексами.

Для всех территорий прописали максимальный размер роста оплаты за коммунальные услуги. Для Ростовской области указан индекс 9,5%, поэтому именно на столько может увеличиться оплата.

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Добавим, что в некоторых регионах страны этот показатель составляет 4%. Повысить плату планируется с 1 июля 2024 года.

Ранее продукты резко взлетели в цене в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Подорожание
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