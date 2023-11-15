Стало известно, когда подорожает коммуналка в Ростовской области

Posted Вчера, 11:56
Published Вчера, 11:56
Modified Вчера, 11:58
Updated Вчера, 11:58
Для регионов утвердили индексы изменения размера оплаты за коммунальные услуги, включая Ростовскую область. Это значит, что после первого полугодия 2024 года платежи за ЖКХ могут измениться в соответствии с этими индексами.
Для всех территорий прописали максимальный размер роста оплаты за коммунальные услуги. Для Ростовской области указан индекс 9,5%, поэтому именно на столько может увеличиться оплата.
Добавим, что в некоторых регионах страны этот показатель составляет 4%. Повысить плату планируется с 1 июля 2024 года.
Ранее продукты резко взлетели в цене в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.