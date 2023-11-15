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Posted Вчера, 09:35

Published Вчера, 09:35

Modified Вчера, 09:37

Updated Вчера, 09:37

Стало известно, кто из чиновников Ростовской области пострадал в ДТП в Таганроге

Стало известно, кто из чиновников Ростовской области пострадал в ДТП в Таганроге

15 ноября 2023, 09:35
Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Ростовской области
Стало известно, кто из чиновников Ростовской области пострадал в ДТП в Таганроге
В аварии в Таганроге пострадали представители контрольно-счетной палаты Ростовской области, сообщили корреспонденту RostovGazeta в администрации Неклиновского района.

Напомним, что 15 ноября в Таганроге произошло ДТП легкового автомобиля и микроавтобуса.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, предполагается, что водитель автомобиля Ford Transit, не выполнил требования дорожного знака, сообщающего о том, что поворот налево запрещен. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем LADA Vesta, который совершал обгон.

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За медицинской помощью обратились девять человек.

«В автобусе были представители контрольно-счетной палаты из Ростова-на-Дону, они приезжали на проверку», — сообщили в администрации Неклиновского района.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.

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