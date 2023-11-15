Стало известно, кто из чиновников Ростовской области пострадал в ДТП в Таганроге

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, предполагается, что водитель автомобиля Ford Transit, не выполнил требования дорожного знака, сообщающего о том, что поворот налево запрещен. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем LADA Vesta, который совершал обгон.