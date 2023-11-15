Стало известно, кто из чиновников Ростовской области пострадал в ДТП в Таганроге

Posted Вчера, 09:35
Published Вчера, 09:35
Modified Вчера, 09:37
Updated Вчера, 09:37
Напомним, что 15 ноября в Таганроге произошло ДТП легкового автомобиля и микроавтобуса.
По информации Госавтоинспекции Ростовской области, предполагается, что водитель автомобиля Ford Transit, не выполнил требования дорожного знака, сообщающего о том, что поворот налево запрещен. Из-за этого произошло столкновение с автомобилем LADA Vesta, который совершал обгон.
За медицинской помощью обратились девять человек.
«В автобусе были представители контрольно-счетной палаты из Ростова-на-Дону, они приезжали на проверку», — сообщили в администрации Неклиновского района.
Ранее в Сети появилось видео с последствиями столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.