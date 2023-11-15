Стало известно, почему люди придумывают ложные воспоминания

Ложные воспоминания бывают не только из-за травм. Иногда они возникают, когда в памяти смешиваются два похожих события, происходящих друг за другом. Подобное часто случается у детей, которым родители рассказывают одни и те же сказки на ночь. В голове создаются схемы сюжетов, и если что-то меняется в этих схемах, то ребенок может пропустить эту изменение — сюжеты плетутся в памяти.