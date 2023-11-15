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Posted Вчера, 14:29

Published Вчера, 14:29

Modified Вчера, 14:31

Updated Вчера, 14:31

Стало известно, почему люди придумывают ложные воспоминания

Стало известно, почему люди придумывают ложные воспоминания

15 ноября 2023, 14:29
Фото: 1MI
Психолог Надежда Нарутович объяснила, что ложные воспоминания могут возникать из-за психологической травмы или сильных эмоциональных всплесков, также они могут быть результатом смешивания похожих событий в памяти или неправильного восприятия информации.

Встречается такое, что люди помнят одно и то же событие по-разному. Иногда даже вспоминаются моменты, о которых никто другой не помнит. Психолог Надежда Нарутович рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему возникают ложные воспоминания и как наша память обманывает нас.

Специалисты называют такие изменения в памяти искажениями. Они, по словам Нарутович, связаны с психологической травмой или сильным эмоциональным стрессом. В таких случаях наша психика не справляется и создает защитный механизм. Этот механизм может либо полностью стереть из памяти события, либо придумать ненастоящие подробности.

Интересно, что если человек работает с травмой у специалиста, то постепенно начинает вспоминать, как все было на самом деле. Психолог Нарутович отмечает, что это поразительное явление: человек восстанавливает реальную ситуацию, хотя до этого был уверен в другом.

Ложные воспоминания бывают не только из-за травм. Иногда они возникают, когда в памяти смешиваются два похожих события, происходящих друг за другом. Подобное часто случается у детей, которым родители рассказывают одни и те же сказки на ночь. В голове создаются схемы сюжетов, и если что-то меняется в этих схемах, то ребенок может пропустить эту изменение — сюжеты плетутся в памяти.

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