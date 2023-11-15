Трамвай из Левенцовки в центр Ростова запустят не раньше 2027 года

Posted Вчера, 15:02
Published Вчера, 15:02
Modified Вчера, 15:04
Updated Вчера, 15:04
Власти представили проект скоростного ростовского трамвая на форуме «Транспорт России-2023». Чиновники рассказали, что строительство трамвайной линии из Левенцовского микрорайона к Центральному рынку уже началось.
Первый этап включает в себя возведение и реконструкцию более 26 километров трамвайных путей. Также предстоит построить в Левенцовке трамвайное депо. Запустить же ветку скоростного трамвая получится не раньше 2027 года.
Также планируется прокладка трамвайных путей с Северного в центре города, и из центра до района старого аэропорта.
Ранее власти Ростова одобрили планировку для путей скоростного трамвая в Нахичевани.