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Posted Вчера, 15:02

Published Вчера, 15:02

Modified Вчера, 15:04

Updated Вчера, 15:04

Власти рассказали, когда запустят трамвай из Левенцовки в центр Ростова

Трамвай из Левенцовки в центр Ростова запустят не раньше 2027 года

15 ноября 2023, 15:02
Фото: 1MI
Власти рассказали, когда запустят трамвай из Левенцовки в центр Ростова
Запустить линию скоростного трамвая из Левенцовского микрорайона в центр города планируется, минимум, через четыре года, заявили в правительстве Ростовской области.

Власти представили проект скоростного ростовского трамвая на форуме «Транспорт России-2023». Чиновники рассказали, что строительство трамвайной линии из Левенцовского микрорайона к Центральному рынку уже началось.

Первый этап включает в себя возведение и реконструкцию более 26 километров трамвайных путей. Также предстоит построить в Левенцовке трамвайное депо. Запустить же ветку скоростного трамвая получится не раньше 2027 года.

В Ростове-на-Дону показали, как будут выглядеть пути скоростного трамвая
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Также планируется прокладка трамвайных путей с Северного в центре города, и из центра до района старого аэропорта.

Ранее власти Ростова одобрили планировку для путей скоростного трамвая в Нахичевани.

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