Трое кандидатов претендуют на пост главы Ростовского облсуда

Posted Вчера, 09:33
Published Вчера, 09:33
Modified Вчера, 09:35
Updated Вчера, 09:35
В пятницу, 10 ноября, ВККС опубликовали предварительную повестку заседаний коллегии, которые должны пройти 20–24 ноября.
В коллегии судей уточнили, что планируют рассмотреть заявления Алексея Марисова, Валерия Ноздрина и Станислава Рогожина, которые претендуют на должность председателя Ростовского облсуда. Конкурс на должность объявили 8 августа текущего года.
Напомним, должность председателя «освободилась» после того, как бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова стали фигурантами уголовного дела. Женщин обвинили во взяточничестве и отправили в СИЗО.