rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:33

Published Вчера, 09:33

Modified Вчера, 09:35

Updated Вчера, 09:35

Трое кандидатов претендуют на пост главы Ростовского облсуда

Трое кандидатов претендуют на пост главы Ростовского облсуда

15 ноября 2023, 09:33
Фото: Midjourney
Трое кандидатов претендуют на пост главы Ростовского облсуда
ВККС назвали имена кандидатов на должность председателя Ростовского областного суда, данные появились в предварительной повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

В пятницу, 10 ноября, ВККС опубликовали предварительную повестку заседаний коллегии, которые должны пройти 20–24 ноября.

В коллегии судей уточнили, что планируют рассмотреть заявления Алексея Марисова, Валерия Ноздрина и Станислава Рогожина, которые претендуют на должность председателя Ростовского облсуда. Конкурс на должность объявили 8 августа текущего года.

Дело на экс-главу Ростовского обслуда Золотареву завели после показания судей
Узнать подробнее

Напомним, должность председателя «освободилась» после того, как бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова стали фигурантами уголовного дела. Женщин обвинили во взяточничестве и отправили в СИЗО.

Читайте также:
Верховный суд признал законным отстранение замглавы Ростовского облсуда ЮровойПочему экс-замглавы Ростовского облсуда не добилась отмены своего уголовного делаВерховный суд признал законным дело против экс-председателя Ростовского облсуда
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Конкурс#Уголовное дело#18+#Елена Золотарева#Татьяна Юрова#Ростовской облсуд#Высшая квалификационная коллегия судей#Взяточничество#Происшествия
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29