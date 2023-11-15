В Батайске в пожаре заживо сгорел 54-летний мужчина

Дончанам напомнили о важности соблюдать технику безопасности при использовании печного отопления. В первую очередь важно своевременно чистить дымоход и печь от сажи, не допускать перекаливания и не оставлять печь без присмотра, а также не размещать рядом с нею легковоспламеняющиеся предметы — топливо и иные горючие материалы.