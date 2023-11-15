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Posted Вчера, 07:58

Published Вчера, 07:58

Modified Вчера, 08:00

Updated Вчера, 08:00

В Батайске в пожаре заживо сгорел 54-летний мужчина

В Батайске в пожаре заживо сгорел 54-летний мужчина

15 ноября 2023, 07:58
Фото: ГК МЧС по Ростовской области
В Батайске в пожаре заживо сгорел 54-летний мужчина
В Батайске на улице Иноземцева пожар унес жизнь местного жителя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В среду, 15 ноября, спасатели объявили, что в Батайске на улице Иноземцева, 36 утром произошел пожар, унесший жизнь человека. Жертвой стал 54-летний мужчина, а причиной возникновения огня назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления.

«Это уже седьмой случай гибели с начала отопительного сезона», — добавили представители МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Дончанам напомнили о важности соблюдать технику безопасности при использовании печного отопления. В первую очередь важно своевременно чистить дымоход и печь от сажи, не допускать перекаливания и не оставлять печь без присмотра, а также не размещать рядом с нею легковоспламеняющиеся предметы — топливо и иные горючие материалы.

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