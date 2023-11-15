В Батайске в пожаре заживо сгорел 54-летний мужчина

Posted Вчера, 07:58
Published Вчера, 07:58
Modified Вчера, 08:00
Updated Вчера, 08:00
В среду, 15 ноября, спасатели объявили, что в Батайске на улице Иноземцева, 36 утром произошел пожар, унесший жизнь человека. Жертвой стал 54-летний мужчина, а причиной возникновения огня назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления.
«Это уже седьмой случай гибели с начала отопительного сезона», — добавили представители МЧС.
Дончанам напомнили о важности соблюдать технику безопасности при использовании печного отопления. В первую очередь важно своевременно чистить дымоход и печь от сажи, не допускать перекаливания и не оставлять печь без присмотра, а также не размещать рядом с нею легковоспламеняющиеся предметы — топливо и иные горючие материалы.