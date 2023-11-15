В диссертации депутата в Ростовской области нашли плагиат

Posted Вчера, 08:01
Published Вчера, 08:01
Modified Вчера, 09:34
Updated Вчера, 09:34
В документе говорится, что решение было принято на основании заключения экспертного совета. А причиной стал проведенный анализ диссертации, которая была написана на тему преступности несовершеннолетних. Ее она защитила в 17 марта 2011 года.
По информации портала «Диссернет», в написанной на 227 страниц работе более 40% заимствований у других авторов. В результате диплом кандидата юридических наук признали недействительным.
Читайте также о том, как прославившегося после дебоша донского депутата экстренно госпитализировали в Москве.