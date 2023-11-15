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Posted Вчера, 08:01

Published Вчера, 08:01

Modified Вчера, 09:34

Updated Вчера, 09:34

Донского депутата лишили степени кандидата юридических наук

В диссертации депутата в Ростовской области нашли плагиат

15 ноября 2023, 08:01
Фото: 1MI
Донского депутата лишили степени кандидата юридических наук

Донского депутата лишили степени кандидата юридических наук из-за плагиата

В Ростовской области депутата лишили ученой степени кандидата юридических наук, говорится в приказе Минобрнауки.

В документе говорится, что решение было принято на основании заключения экспертного совета. А причиной стал проведенный анализ диссертации, которая была написана на тему преступности несовершеннолетних. Ее она защитила в 17 марта 2011 года.

По информации портала «Диссернет», в написанной на 227 страниц работе более 40% заимствований у других авторов. В результате диплом кандидата юридических наук признали недействительным.

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