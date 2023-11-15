В оба направления: М-4 «Дон» стоит в пробке из-за дорожных работ в Ростовской области

Posted Вчера, 14:08
Published Вчера, 14:08
Modified Вчера, 14:10
Updated Вчера, 14:10
Дорожный затор образовался на трассе М-4 «Дон» в районе Шахт Ростовской области. Пробка тянется от Аютинского до хутора Сусол в обоих направлениях. Водители сообщают, что причиной затора стали дорожные работы на выезде из Шахт.
Автомобилистам рекомендуется заранее продумать свой маршрут и найти альтернативные пути, чтобы не потерять время в пробке.
Госавтоинспекция о происшествиях на этом участке не сообщала.
Напомним, сегодня утром чиновники попали в серьезное ДТП на трассе в Ростовской области. Сообщается о девяти пострадавших.