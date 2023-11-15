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Posted Вчера, 14:08

Published Вчера, 14:08

Modified Вчера, 14:10

Updated Вчера, 14:10

Дорожные работы спровоцировали пробку в районе Шахт в Ростовской области

В оба направления: М-4 «Дон» стоит в пробке из-за дорожных работ в Ростовской области

15 ноября 2023, 14:08
Фото: pxhere.com
Дорожные работы спровоцировали пробку в районе Шахт в Ростовской области

Пробка в 6 километров образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Дорожные работы спровоцировали пробку в районе Шахт в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Дорожный затор образовался на трассе М-4 «Дон» в районе Шахт Ростовской области. Пробка тянется от Аютинского до хутора Сусол в обоих направлениях. Водители сообщают, что причиной затора стали дорожные работы на выезде из Шахт.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумать свой маршрут и найти альтернативные пути, чтобы не потерять время в пробке.

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Госавтоинспекция о происшествиях на этом участке не сообщала.

Напомним, сегодня утром чиновники попали в серьезное ДТП на трассе в Ростовской области. Сообщается о девяти пострадавших.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Транспорт#RostovGazeta#Происшествия
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