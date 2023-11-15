В Ростове 15 лет безнаказанно действовала банда «черных» банкиров

Posted Вчера, 10:16
Published Вчера, 10:16
Modified Вчера, 10:18
Updated Вчера, 10:18
В течение 15 лет до августа 2022 года фигуранты проводили различные операции, используя данные фиктивных компаний. Они подготовили и передали в банки более 15 тысяч поддельных документов.
«Сумма дохода, полученного членами группы, превысила 1,3 миллиарда рублей, после чего по данному факту возбудили уголовное дело», — уточнили в прокуратуре.
Теперь все материалы направили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу. Всего на скамье подсудимых оказались семь человек, которым грозят тюремные сроки.
Ранее другая банда из Ростовской области изготовила 20 млн рублей фальшивок. Материал на эту тему читайте по ссылке.