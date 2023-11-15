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Posted Вчера, 10:16

Published Вчера, 10:16

Modified Вчера, 10:18

Updated Вчера, 10:18

В Ростове 15 лет безнаказанно действовала банда «черных» банкиров

В Ростове 15 лет безнаказанно действовала банда «черных» банкиров

15 ноября 2023, 10:16
Фото: 1MI
В Ростове 15 лет безнаказанно действовала банда «черных» банкиров

Банда «черных» банкиров заработала 1,3 млрд рублей за 15 лет

В Ростове-на-Дону будут судить семерых человек, которые долгие годы незаконно занимались банковской деятельностью, сообщили в региональной прокуратуре.

В течение 15 лет до августа 2022 года фигуранты проводили различные операции, используя данные фиктивных компаний. Они подготовили и передали в банки более 15 тысяч поддельных документов.

«Сумма дохода, полученного членами группы, превысила 1,3 миллиарда рублей, после чего по данному факту возбудили уголовное дело», — уточнили в прокуратуре.

Арестовали 24 человек: банда из Ростовской области изготовила 20 млн рублей фальшивок
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Теперь все материалы направили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу. Всего на скамье подсудимых оказались семь человек, которым грозят тюремные сроки.

Ранее другая банда из Ростовской области изготовила 20 млн рублей фальшивок. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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