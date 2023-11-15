В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский

«Прошу обратить внимание на безобразие, так как с раннего утра стоит пробка из-за затянувшегося ремонта. Еще в конце июля — в начале августа была разрыта траншея, где время от времени ведутся работы. Делается это все очень неторопливо, чаще там присутствуют один-два человека», — заявили местные жители. Они переживают, что ремонт может затянуться на длительное время.