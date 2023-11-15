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Posted Вчера, 06:10

Published Вчера, 06:10

Modified Вчера, 06:12

Updated Вчера, 06:12

В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский

В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский

15 ноября 2023, 06:10
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский
В Ростове-на-Дону продлили сроки реконструкции тепловой сети в переулке Ашхабадский, сообщили в городской администрации.

На дороге с начала лета проводится ремонт теплотрассы и теперь местные жители в соцсетях рассказали о затянувшихся работах.

«Прошу обратить внимание на безобразие, так как с раннего утра стоит пробка из-за затянувшегося ремонта. Еще в конце июля — в начале августа была разрыта траншея, где время от времени ведутся работы. Делается это все очень неторопливо, чаще там присутствуют один-два человека», — заявили местные жители. Они переживают, что ремонт может затянуться на длительное время.

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Им ответили в администрации и рассказали, что работы пришлось продлить.

«По переулку Ашхабадский ООО „Ростовский тепловые сети“ проводят плановые работы по реконструкции тепловой сети. В настоящее время продлен срок выполнения работ до 30.11.2023», — уточнили в городской администрации.

Ранее стало известно, что в Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР.

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