В Ростове-на-Дону сорвали сроки открытия движения в переулке Ашхабадский

Posted Вчера, 06:10
Published Вчера, 06:10
Modified Вчера, 06:12
Updated Вчера, 06:12
На дороге с начала лета проводится ремонт теплотрассы и теперь местные жители в соцсетях рассказали о затянувшихся работах.
«Прошу обратить внимание на безобразие, так как с раннего утра стоит пробка из-за затянувшегося ремонта. Еще в конце июля — в начале августа была разрыта траншея, где время от времени ведутся работы. Делается это все очень неторопливо, чаще там присутствуют один-два человека», — заявили местные жители. Они переживают, что ремонт может затянуться на длительное время.
Им ответили в администрации и рассказали, что работы пришлось продлить.
«По переулку Ашхабадский ООО „Ростовский тепловые сети“ проводят плановые работы по реконструкции тепловой сети. В настоящее время продлен срок выполнения работ до 30.11.2023», — уточнили в городской администрации.
Ранее стало известно, что в Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР.