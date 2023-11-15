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Posted Вчера, 06:40

Published Вчера, 06:40

Modified Вчера, 06:42

Updated Вчера, 06:42

В Ростове первый этап Западной хорды планируют сдать досрочно

В Ростове первый этап Западной хорды планируют сдать досрочно

15 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI
В Ростове первый этап Западной хорды планируют сдать досрочно
В Ростове первый этап работ на Западной хорде могут завершить досрочно, об этом объявил первый замминистра транспорта Ростовской области Василий Гойда.

Портал «РБК. Ростов-на-Дону» со ссылкой на выступление замминистра транспорта Ростовской области Василия Гойда во время общественных слушаний по бюджету региона рассказал, что первый этап Западной хорды планируют сдать досрочно — в сентябре 2024 года. Это на два-три месяца раньше запланированного срока завершения работ.

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По словам чиновника, участок протяженностью 4,7 километра рассчитывают сдать в сентябре 2024 года, а весь проект закончат до конца 2025 года. По завершению работ в Ростове появится четырехполосная дорога первой категории с четырьмя транспортными развязками, пятью путепроводами, электроосвещением, барьерными ограждениями, ливневками и другими объектами, которые необходимы для обеспечения безопасности движения транспорта.

Ранее сообщалось, что для строительства Западной хорды придется изъять около 90 участков земли у собственников.

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