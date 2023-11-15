В Ростове первый этап Западной хорды планируют сдать досрочно

По словам чиновника, участок протяженностью 4,7 километра рассчитывают сдать в сентябре 2024 года, а весь проект закончат до конца 2025 года. По завершению работ в Ростове появится четырехполосная дорога первой категории с четырьмя транспортными развязками, пятью путепроводами, электроосвещением, барьерными ограждениями, ливневками и другими объектами, которые необходимы для обеспечения безопасности движения транспорта.