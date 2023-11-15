В Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом

Posted Вчера, 07:59
Published Вчера, 07:59
Modified Вчера, 08:01
Updated Вчера, 08:01
Во вторник, 14 ноября, в городскую больницу №20 в Ростове доставили 38-летнего местного жителя, который буквально находился на грани жизни и смерти.
У пациента было несколько серьезных ножевых ранений, в их числе самыми тяжелыми оказались рана в сердце и рана шеи. Нож рассек трахею потерпевшего, из-за чего было сложно интубировать пациента.
Хирурги под руководством главврача Вагана Саркисяна ушили раны и остановили обильное кровотечение сердца, а также ушили пересеченную трахею. Пострадавший находился в реанимации 1,5 часа. Через три дня после операции он смог самостоятельно передвигаться, через девять дней — покинуть больницу.
Ранее врачи спасли жизнь женщины с двойной беременностью.