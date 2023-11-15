В Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом

Хирурги под руководством главврача Вагана Саркисяна ушили раны и остановили обильное кровотечение сердца, а также ушили пересеченную трахею. Пострадавший находился в реанимации 1,5 часа. Через три дня после операции он смог самостоятельно передвигаться, через девять дней — покинуть больницу.