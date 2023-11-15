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Posted Вчера, 07:59

Published Вчера, 07:59

Modified Вчера, 08:01

Updated Вчера, 08:01

В Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом

В Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом

15 ноября 2023, 07:59
Фото: 1MI
В Ростове врачи спасли мужчину с раной в сердце и перерезанным горлом
В Ростове врачи помогли мужчине, который получил несколько серьезных ножевых ранений, об этом сообщили в пресс-службе донского Минздрава.

Во вторник, 14 ноября, в городскую больницу №20 в Ростове доставили 38-летнего местного жителя, который буквально находился на грани жизни и смерти.

У пациента было несколько серьезных ножевых ранений, в их числе самыми тяжелыми оказались рана в сердце и рана шеи. Нож рассек трахею потерпевшего, из-за чего было сложно интубировать пациента.

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Хирурги под руководством главврача Вагана Саркисяна ушили раны и остановили обильное кровотечение сердца, а также ушили пересеченную трахею. Пострадавший находился в реанимации 1,5 часа. Через три дня после операции он смог самостоятельно передвигаться, через девять дней — покинуть больницу.

Ранее врачи спасли жизнь женщины с двойной беременностью.

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