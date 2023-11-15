В ростовских «Пятёрочках» стартовала предновогодняя акция «Навстречу чудесам!»

Posted Вчера, 07:15
Published Вчера, 07:15
Modified Вчера, 07:15
Updated Вчера, 07:15
Компания гарантирует что участники смогут получить скидки и специальные предложения от партнёров, а также подарки от сервиса «Пятёрочка Доставка». Кроме того, гости торговой сети смогут принять участие в еженедельном розыгрыше призов, среди которых бытовая техника, сертификаты на покупку от «Пятёрочки» и автомобиль.
Для участия в акции необходимо совершить покупку от 300 рублей в любом магазине «Пятёрочка» и зарегистрировать чек на официальном сайте акции. Также «Пятёрочка» дает своим клиентам дополнительные возможности для получения ценных призов. Для этого достаточно покупки любого товара-партнёра акции и регистрации чека на сайте.
Менеджер по маркетинговым коммуникациям территории «Юг», торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева поясняет, что акция «Навстречу чудесам!» — это прекрасная возможность получить ценные подарки к новому году.
— Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. «Навстречу чудесам!» — это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз — автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах «Пятёрочка», — говорит Эльвира Бекташева.
Акция «Навстречу чудесам» действует до 18 декабря во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.