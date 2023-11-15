В ростовских «Пятёрочках» стартовала предновогодняя акция «Навстречу чудесам!»

— Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. «Навстречу чудесам!» — это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз — автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах «Пятёрочка», — говорит Эльвира Бекташева.