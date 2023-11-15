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Posted Вчера, 07:15

Published Вчера, 07:15

Modified Вчера, 07:15

Updated Вчера, 07:15

В ростовских «Пятёрочках» стартовала предновогодняя акция «Навстречу чудесам!»

В ростовских «Пятёрочках» стартовала предновогодняя акция «Навстречу чудесам!»

15 ноября 2023, 07:15
Фото: Сеть магазинов "Пятёрочка"
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В Ростове-на-Дону акция «Навстречу чудесам!» вместе с «Пятёрочкой» пройдёт с 14 ноября по 18 декабря. В рамках акции торговая сеть разыграет среди участников гарантированные и ценные подарки, а также главный приз — автомобиль.

Компания гарантирует что участники смогут получить скидки и специальные предложения от партнёров, а также подарки от сервиса «Пятёрочка Доставка». Кроме того, гости торговой сети смогут принять участие в еженедельном розыгрыше призов, среди которых бытовая техника, сертификаты на покупку от «Пятёрочки» и автомобиль.

Для участия в акции необходимо совершить покупку от 300 рублей в любом магазине «Пятёрочка» и зарегистрировать чек на официальном сайте акции. Также «Пятёрочка» дает своим клиентам дополнительные возможности для получения ценных призов. Для этого достаточно покупки любого товара-партнёра акции и регистрации чека на сайте.

Менеджер по маркетинговым коммуникациям территории «Юг», торговой сети «Пятёрочка» Эльвира Бекташева поясняет, что акция «Навстречу чудесам!» — это прекрасная возможность получить ценные подарки к новому году.

— Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства. «Навстречу чудесам!» — это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз — автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах «Пятёрочка», — говорит Эльвира Бекташева.

Акция «Навстречу чудесам» действует до 18 декабря во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

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