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Posted Вчера, 07:22

Published Вчера, 07:22

Modified Вчера, 07:24

Updated Вчера, 07:24

В Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт

В Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт

15 ноября 2023, 07:22
Фото: 1MI
В Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт
В Ростовской области планируется построить ветропарки мощностью до 750 Мегаватт, об этом сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин.

Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин в интервью порталу «Интерфакс» заявил, что в ближайшие шесть лет на территории региона могут появиться новые ветропарки общей мощностью до 750 Мегаватт.

Потенциальными инвесторами могут выступить АО «Новавинд» и ООО «Ветропарки ФРВ», которые уже работали над проектами по строительству ветропарков в Ростовской области. Под размещение ветропарков рассматривают территории Морозовского, Кагальницкого и Белокалитвинского районов.

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«В настоящее время проводятся ветроизмерения и переговоры с собственниками земельных участков», — рассказал Игорь Сорокин, добавив, что суммарная мощность существующих на территории Ростовской области ветропарков составляет всего 610 МВт.

Ранее Ростовская область стала федеральным лидером по ветрогенерации.

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