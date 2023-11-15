В Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт

Потенциальными инвесторами могут выступить АО «Новавинд» и ООО «Ветропарки ФРВ», которые уже работали над проектами по строительству ветропарков в Ростовской области. Под размещение ветропарков рассматривают территории Морозовского, Кагальницкого и Белокалитвинского районов.