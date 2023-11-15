В Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт

Posted Вчера, 07:22
Published Вчера, 07:22
Modified Вчера, 07:24
Updated Вчера, 07:24
Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин в интервью порталу «Интерфакс» заявил, что в ближайшие шесть лет на территории региона могут появиться новые ветропарки общей мощностью до 750 Мегаватт.
Потенциальными инвесторами могут выступить АО «Новавинд» и ООО «Ветропарки ФРВ», которые уже работали над проектами по строительству ветропарков в Ростовской области. Под размещение ветропарков рассматривают территории Морозовского, Кагальницкого и Белокалитвинского районов.
«В настоящее время проводятся ветроизмерения и переговоры с собственниками земельных участков», — рассказал Игорь Сорокин, добавив, что суммарная мощность существующих на территории Ростовской области ветропарков составляет всего 610 МВт.
Ранее Ростовская область стала федеральным лидером по ветрогенерации.