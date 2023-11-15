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Posted Вчера, 11:57

Published Вчера, 11:57

Modified Вчера, 11:59

Updated Вчера, 11:59

В Ростовской области с 1 апреля нельзя будет подделать шубы и куртки

В Ростовской области начнут маркировать верхнюю одежду с 1 апреля 2024 года

15 ноября 2023, 11:57
Фото: 1MI
В Ростовской области с 1 апреля нельзя будет подделать шубы и куртки
С 1 апреля 2024 года в Ростовской области и других регионах России расширят перечень товаров с обязательной маркировкой, которая позволит проверять продукцию на подлинность, об этом сообщил портал ТАСС.

В среду, 15 ноября, стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, согласно которому будет расширен список продукции, отслеживаемой системой «Честный знак».

Согласно данным документа, специальную маркировку придется наносить на куртки, пальто, спортивные и мужские костюмы с платьями и шарфами. Изменения в перечень товаров внесут с 1 апреля 2024 года.

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Кроме того, среди изделий легкой промышленности упоминаются искусственные шубы, лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные изделия, мужские сорочки и рубашки, брюки с пиджаками, шалями, кашне, юбками и другими предметами одежды.

Эти меры, по словам властей, помогут предотвратить незаконный оборот промышленной продукции.

Ранее эксперт рассказал, зачем проверять продукцию с помощью QR-кодов.

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