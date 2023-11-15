В Ростовской области начнут маркировать верхнюю одежду с 1 апреля 2024 года

Posted Вчера, 11:57
Published Вчера, 11:57
Modified Вчера, 11:59
Updated Вчера, 11:59
В среду, 15 ноября, стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, согласно которому будет расширен список продукции, отслеживаемой системой «Честный знак».
Согласно данным документа, специальную маркировку придется наносить на куртки, пальто, спортивные и мужские костюмы с платьями и шарфами. Изменения в перечень товаров внесут с 1 апреля 2024 года.
Кроме того, среди изделий легкой промышленности упоминаются искусственные шубы, лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные изделия, мужские сорочки и рубашки, брюки с пиджаками, шалями, кашне, юбками и другими предметами одежды.
Эти меры, по словам властей, помогут предотвратить незаконный оборот промышленной продукции.
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