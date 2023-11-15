В Ростовской области отказались от индексации зарплат госслужащим в 2024 году

Posted Вчера, 18:10
Published Вчера, 18:10
Modified Вчера, 18:12
Updated Вчера, 18:12
В плановый бюджет на 2024 году власти Ростовской области не стали вносить пункт об индексации зарплат чиновников на 4%. Ранее аналогичное решение было принято на федеральном уровне.
Увеличивать зарплаты чиновникам не будут, минимум, до 1 января 2025 года. Помимо них, без индексации также оставят судей, помощников депутатов, сенаторов и полицейских.
Тем временем самих жителей Ростовской области пытаются убедить в росте зарплат. Например, Росстат утверждает об увеличении оплаты труда в регионе на 15% с начала года.