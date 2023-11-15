rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 18:10

Published Вчера, 18:10

Modified Вчера, 18:12

Updated Вчера, 18:12

Индексировать зарплату госслужащим в Ростовской области в 2024 году не будут

В Ростовской области отказались от индексации зарплат госслужащим в 2024 году

15 ноября 2023, 18:10
Фото: 1MI
Индексировать зарплату госслужащим в Ростовской области в 2024 году не будут
Индексировать зарплату госслужащим в Ростовской области в 2024 году не будут, следует из рассматриваемого депутатами Заксобрания закона о бюджете.

В плановый бюджет на 2024 году власти Ростовской области не стали вносить пункт об индексации зарплат чиновников на 4%. Ранее аналогичное решение было принято на федеральном уровне.

В Ростовской области открыли вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей
Узнать подробнее

Увеличивать зарплаты чиновникам не будут, минимум, до 1 января 2025 года. Помимо них, без индексации также оставят судей, помощников депутатов, сенаторов и полицейских.

Тем временем самих жителей Ростовской области пытаются убедить в росте зарплат. Например, Росстат утверждает об увеличении оплаты труда в регионе на 15% с начала года.

Читайте также:
«Синаре» дали год на планирование еще двух линий скоростного трамвая в РостовеЖителям Ростова показали, как будет выглядеть Центральный автовокзал за 1 млрд рублейМитрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области
#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#RostovGazeta
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29