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Posted Вчера, 08:25

Published Вчера, 08:25

Modified Вчера, 08:27

Updated Вчера, 08:27

В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусом

В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусом

15 ноября 2023, 08:25
Фото: 1MI
В Ростовской области произошла авария с микроавтобусом и легковым автомобилем, пострадали 10 человек, пишут СМИ.

Ранее Telegram-каналы сообщили об аварии на трассе, ведущей к селу Петрушино в Неклиновском районе. Говорилось, что водитель «Лады Гранта» во время обгона врезался в микроавтобус, который в итоге опрокинулся.

Добавим, что транспортных проблем авария не спровоцировала. А по информации 1Rnd, в ДТП ранения получили 10 человек.

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Официальной информации об автоаварии пока не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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