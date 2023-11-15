В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусом

Posted Вчера, 08:25
Published Вчера, 08:25
Modified Вчера, 08:27
Updated Вчера, 08:27
Ранее Telegram-каналы сообщили об аварии на трассе, ведущей к селу Петрушино в Неклиновском районе. Говорилось, что водитель «Лады Гранта» во время обгона врезался в микроавтобус, который в итоге опрокинулся.
Добавим, что транспортных проблем авария не спровоцировала. А по информации 1Rnd, в ДТП ранения получили 10 человек.
Официальной информации об автоаварии пока не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.