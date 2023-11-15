В Ростовской области построят научно-производственный центр в сфере систем БПЛА

За это время, согласно документу, на территории Ростовской области должны появиться шесть промышленных предприятий-производителей БАС и комплектующих и научно-производственный центр в сфере беспилотных авиационных систем. Кроме того, в программе указано, что к 2030 году в Ростовской области количество произведенных российских БАС должно составить 10 тысяч единиц.