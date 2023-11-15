В Ростовской области построят научно-производственный центр в сфере систем БПЛА

Posted Вчера, 11:17
Published Вчера, 11:17
Modified Вчера, 11:19
Updated Вчера, 11:19
В среду, 15 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил программу по развитию беспилотных авиационных систем на территории региона. Программа охватывает период с 2024 по 2030 годы.
За это время, согласно документу, на территории Ростовской области должны появиться шесть промышленных предприятий-производителей БАС и комплектующих и научно-производственный центр в сфере беспилотных авиационных систем. Кроме того, в программе указано, что к 2030 году в Ростовской области количество произведенных российских БАС должно составить 10 тысяч единиц.
По словам властей, главными целями программы является производство беспилотных авиационных систем, комплектующих, стимулирование спроса для их применения, а также развитие потенциала БАС как отрасли.
Ранее стало известно, как в России собираются развивать БАС.