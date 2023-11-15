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Posted Вчера, 11:17

Published Вчера, 11:17

Modified Вчера, 11:19

Updated Вчера, 11:19

В Ростовской области построят научно-производственный центр в сфере систем БПЛА

В Ростовской области построят научно-производственный центр в сфере систем БПЛА

15 ноября 2023, 11:17
Фото: Midjourney
В Ростовской области построят научно-производственный центр в сфере систем БПЛА

В Ростовской области утвердили программу развития производства беспилотников

В Ростовской области утвердили программу по развитию производства БПЛА до 2030 года, документ появился на портале донского правительства.

В среду, 15 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил программу по развитию беспилотных авиационных систем на территории региона. Программа охватывает период с 2024 по 2030 годы.

За это время, согласно документу, на территории Ростовской области должны появиться шесть промышленных предприятий-производителей БАС и комплектующих и научно-производственный центр в сфере беспилотных авиационных систем. Кроме того, в программе указано, что к 2030 году в Ростовской области количество произведенных российских БАС должно составить 10 тысяч единиц.

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По словам властей, главными целями программы является производство беспилотных авиационных систем, комплектующих, стимулирование спроса для их применения, а также развитие потенциала БАС как отрасли.

Ранее стало известно, как в России собираются развивать БАС.

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