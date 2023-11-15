В Таганроге «легковушка» перевернула автобус во время обгона

Posted Вчера, 06:59
Published Вчера, 06:59
Modified Вчера, 07:03
Updated Вчера, 07:03
В среду, 15 ноября, в 09.25 мск сообщество «ЧП Таганрог» опубликовало видео читателей, которые стали свидетелями аварии на трассе, ведущей к селу Петрушино в Неклиновском районе.
По предварительной информации, авария произошла в результате небезопасного маневра автомобиля Lada Granta. Водитель пошел на обгон и влетел в микроавтобус, перевернув его.
Об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших ничего неизвестно, пробок ни на Поляковском, ни на Мариупольском шоссе в результате аварии не возникло. Данные уточняются.
Ранее в Ростовской области возникли огромные пробки на М-4 «Дон» рядом с Шахтами.