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Posted Вчера, 06:59

Published Вчера, 06:59

Modified Вчера, 07:03

Updated Вчера, 07:03

В Таганроге «легковушка» перевернула автобус во время обгона

В Таганроге легковушка перевернула автобус во время обгона

15 ноября 2023, 06:59
Фото: 1MI
В Таганроге «легковушка» перевернула автобус во время обгона
В Таганроге произошла авария с участием микроавтобуса, информация об этом появилась в местном сообществе.

В среду, 15 ноября, в 09.25 мск сообщество «ЧП Таганрог» опубликовало видео читателей, которые стали свидетелями аварии на трассе, ведущей к селу Петрушино в Неклиновском районе.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автомобиль
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В Таганроге «легковушка» перевернула автобус во время обгона
Видео: Паблик «ЧП Таганрога» / 1MI

По предварительной информации, авария произошла в результате небезопасного маневра автомобиля Lada Granta. Водитель пошел на обгон и влетел в микроавтобус, перевернув его.

Об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших ничего неизвестно, пробок ни на Поляковском, ни на Мариупольском шоссе в результате аварии не возникло. Данные уточняются.

Ранее в Ростовской области возникли огромные пробки на М-4 «Дон» рядом с Шахтами.

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