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Posted Вчера, 09:36

Published Вчера, 09:36

Modified Вчера, 09:38

Updated Вчера, 09:38

В Таганроге под колесами грузового поезда погиб 62-летний житель

В Таганроге под колесами грузового поезда погиб 62-летний житель

15 ноября 2023, 09:36
Фото: 1MI
В Таганроге под колесами грузового поезда погиб 62-летний житель
В Таганроге пожилой мужчина погиб в ДТП с грузовым поездом, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте.

В среду, 15 ноября, полицейские объявили, что начали выяснять причины гибели дончанина на железной дороге.

В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступил сигнал о ДТП на железнодорожной станции «Неклиновка», где грузовой поезд смертельно травмировал мужчину. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники транспортной полиции.

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По предварительной информации, причиной гибели 62-летнего местного жителя стало нарушение правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Правоохранители уже установили личность погибшего и пытаются выяснить обстоятельства происшествия, чтобы принять процессуальное решение.

Жителям Ростовской области напоминают быть осторожными во время движения по железной дороге и помнить, что тормозной путь поезда обычно составляет около одного километра. Дончанам рекомендуют снимать наушники и не пользоваться гаджетами во время перехода железных путей, использовать для пересечения рельс только специально установленные места — мосты, настилы, тоннели и переезды.

Ранее житель ЛНР скончался, попав под поезд.

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