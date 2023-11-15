В Таганроге под колесами грузового поезда погиб 62-летний житель

Posted Вчера, 09:36
Published Вчера, 09:36
Modified Вчера, 09:38
Updated Вчера, 09:38
В среду, 15 ноября, полицейские объявили, что начали выяснять причины гибели дончанина на железной дороге.
В дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте поступил сигнал о ДТП на железнодорожной станции «Неклиновка», где грузовой поезд смертельно травмировал мужчину. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники транспортной полиции.
По предварительной информации, причиной гибели 62-летнего местного жителя стало нарушение правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Правоохранители уже установили личность погибшего и пытаются выяснить обстоятельства происшествия, чтобы принять процессуальное решение.
Жителям Ростовской области напоминают быть осторожными во время движения по железной дороге и помнить, что тормозной путь поезда обычно составляет около одного километра. Дончанам рекомендуют снимать наушники и не пользоваться гаджетами во время перехода железных путей, использовать для пересечения рельс только специально установленные места — мосты, настилы, тоннели и переезды.
Ранее житель ЛНР скончался, попав под поезд.