В Таганроге под колесами грузового поезда погиб 62-летний житель

Жителям Ростовской области напоминают быть осторожными во время движения по железной дороге и помнить, что тормозной путь поезда обычно составляет около одного километра. Дончанам рекомендуют снимать наушники и не пользоваться гаджетами во время перехода железных путей, использовать для пересечения рельс только специально установленные места — мосты, настилы, тоннели и переезды.