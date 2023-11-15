В Удмуртии мобилизованные по контракту с Минобороны получат регвыплаты

Posted Вчера, 13:07
Published Вчера, 13:07
Modified Вчера, 13:07
Updated Вчера, 13:07
По словам главы региона, начиная с декабря деньги будут выплачиваться всем, кто уже заключил контракт, а также тем, кто планирует это сделать. Это сообщение было опубликовано на udm-info.ru.
«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей, как и всем тем, кто сейчас у нас заключает контракт», — сказал Бречалов.
Что касается военнослужащих, лиц, служащих в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих звание полиции, а также граждан, добровольно участвовавших в специальной военной операции, получивших ранения, травмы или контузии в процессе ее проведения, таким участникам специальной военной операции в Удмуртии будет предоставлена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей.
Также участникам СВО положена компенсация в размере до 100 тысяч рублей за газификацию участков (домов), а их семьям будет оказана помощь в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.
В регионе этим семьям будут предоставлены услуги по оформлению социальных и других выплат, меры социальной поддержки, а также консультации по юридическим вопросам. Семьи участников специальной военной операции также смогут рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.