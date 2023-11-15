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Posted Вчера, 13:07

Published Вчера, 13:07

Modified Вчера, 13:07

Updated Вчера, 13:07

В Удмуртии мобилизованные по контракту с Минобороны получат регвыплаты

В Удмуртии мобилизованные по контракту с Минобороны получат регвыплаты

15 ноября 2023, 13:07
Фото: Midjourney
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о введении региональных выплат для всех мобилизованных на СВО и заключивших контракты с Министерством обороны России. Все они получат региональное пособие в размере 50 тысяч рублей.

По словам главы региона, начиная с декабря деньги будут выплачиваться всем, кто уже заключил контракт, а также тем, кто планирует это сделать. Это сообщение было опубликовано на udm-info.ru.

«Мы разобрались в вопросе, как я и обещал, и приняли решение, что тем военнослужащим мобилизованным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и решили заключить контракт с Министерством обороны России, будет произведена региональная выплата в объеме 50 тысяч рублей, как и всем тем, кто сейчас у нас заключает контракт», — сказал Бречалов.

Что касается военнослужащих, лиц, служащих в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих звание полиции, а также граждан, добровольно участвовавших в специальной военной операции, получивших ранения, травмы или контузии в процессе ее проведения, таким участникам специальной военной операции в Удмуртии будет предоставлена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей.

Также участникам СВО положена компенсация в размере до 100 тысяч рублей за газификацию участков (домов), а их семьям будет оказана помощь в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.

В регионе этим семьям будут предоставлены услуги по оформлению социальных и других выплат, меры социальной поддержки, а также консультации по юридическим вопросам. Семьи участников специальной военной операции также смогут рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.

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