rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 11:46

Published Вчера, 11:46

Modified Вчера, 11:57

Updated Вчера, 11:57

Власти рассказали, кому помогут деньгами в Ростовской области

Власти рассказали, кому помогут деньгами в Ростовской области

15 ноября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Власти рассказали, кому помогут деньгами в Ростовской области

Социальную помощь получат малоимущие жители в Ростовской области

В Ростовской области выделили почти 60 миллионов рублей, которые пойдут на оказание социальной помощи, сообщили в правительстве региона.

Глава области Василий Голубев уже подписал соответствующий документ, а деньги возьмут из регионального бюджета. За счет них в ноябре будет оказана помощь малоимущим.

Всего пособия смогут получить 5,8 тысячи местных жителей. С начала года на эти цели направили 711 миллионов рублей.

Пенсии в Ростовской области могут вырасти в 2024 году
Узнать подробнее

«Финансовая помощь оказана более 78 тысяч семьям в регионе», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пенсии в Ростовской области могут вырасти в 2024 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Пенсии в Ростовской области могут вырасти в 2024 годуВ Ростове на маршруты не выходят около трети автобусовВ Ростовской области предложили платить по 15 тысяч для сборов в школу
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выплаты#Социальная помощь#Пенсии#Финансовая помощь#Семьи#Региональный бюджет
Подпишитесь
Мужчины начали массово уходить в декрет в Ростовской области
Сегодня, 13:01
Судьям и силовикам решили не поднимать зарплату в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 13:28
Власти в Ростовской области потратят 1,5 млн рублей на букеты
Сегодня, 13:32
Саперы из Ростовской области обезвредили более 800 снарядов на территории Донбасса
Сегодня, 12:23
В Ростовской области выжила женщина, которую переехали две машины
Сегодня, 11:30
Владелица участка объяснила, зачем уничтожались деревья на Зеленой в Ростове
Сегодня, 11:29