Власти рассказали, кому помогут деньгами в Ростовской области

Posted Вчера, 11:46
Published Вчера, 11:46
Modified Вчера, 11:57
Updated Вчера, 11:57
Глава области Василий Голубев уже подписал соответствующий документ, а деньги возьмут из регионального бюджета. За счет них в ноябре будет оказана помощь малоимущим.
Всего пособия смогут получить 5,8 тысячи местных жителей. С начала года на эти цели направили 711 миллионов рублей.
«Финансовая помощь оказана более 78 тысяч семьям в регионе», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что пенсии в Ростовской области могут вырасти в 2024 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.