Власти Ростовской области объяснили, почему подорожали яйца

Posted Вчера, 17:45
Published Вчера, 17:45
Modified Вчера, 17:47
Updated Вчера, 17:47
Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский объяснил подорожание яиц в регионе. Он заявил, что прежние цены делали производство яиц убыточным. Для инфляции, как считает замгубернатора, есть объективные причины. Среди них — подорожание кормов, добавок и топлива.
«Цена много лет не поднималась. Были некоторые ощущения перепроизводства его в России, избыточное количество яйца. Цена на товар была низкая, а рентабельность предприятий колебалась от 5 до 7 процентов», — говорит Рачаловский.
Также он напомнил о распространении птичьего гриппа в России. Из-за этого некоторые птицефабрики не смогут произвести достаточное количество яиц, а потому продукт окажется в дефиците.
Напомним, ростом цен на яйца в Ростовской области и других регионах России заинтересовалась ФАС. Ведомство проведет проверку, чтобы оценить, насколько обоснована инфляция.