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Posted Вчера, 17:45

Published Вчера, 17:45

Modified Вчера, 17:47

Updated Вчера, 17:47

Власти Ростовской области объяснили, почему подорожали яйца

Власти Ростовской области объяснили, почему подорожали яйца

15 ноября 2023, 17:45
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростовской области объяснили, почему подорожали яйца

Глава Минсельхоза Ростовской области Рачаловский объяснил, почему дорожают яйца

Для подорожания яиц в Ростовской области существуют объективные причины, заявил на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» заместитель губернатора региона Константин Рачаловский.

Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский объяснил подорожание яиц в регионе. Он заявил, что прежние цены делали производство яиц убыточным. Для инфляции, как считает замгубернатора, есть объективные причины. Среди них — подорожание кормов, добавок и топлива.

«Цена много лет не поднималась. Были некоторые ощущения перепроизводства его в России, избыточное количество яйца. Цена на товар была низкая, а рентабельность предприятий колебалась от 5 до 7 процентов», — говорит Рачаловский.

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Также он напомнил о распространении птичьего гриппа в России. Из-за этого некоторые птицефабрики не смогут произвести достаточное количество яиц, а потому продукт окажется в дефиците.

Напомним, ростом цен на яйца в Ростовской области и других регионах России заинтересовалась ФАС. Ведомство проведет проверку, чтобы оценить, насколько обоснована инфляция.

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#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рачаловский Константин Николаевич#Инфляция в Ростовской области#RostovGazeta
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