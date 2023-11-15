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Posted Вчера, 14:21

Published Вчера, 14:21

Modified Вчера, 14:23

Updated Вчера, 14:23

Вузы новых территорий получили автобусы от главы Минобрнауки на площади перед ДГТУ

Вузы новых территорий получили автобусы от главы Минобрнауки на площади перед ДГТУ

15 ноября 2023, 14:21
Фото: пресс-служба ДГТУ
Площадь Гагарина, раскинувшаяся перед главным корпусом ДГТУ, 15 ноября стала знаковым местом. Именно здесь прошла передача автобусов на 35 мест ректорам 11 подведомственных министерству высших учебных заведений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Фото: пресс-служба ДГТУ

Вручал новый транспорт министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

По словам главы Минобрнауки, первостепенным вопросом сейчас является укрепление материально-технической базы вузов новых регионов, которые интегрированы в образовательное пространство нашей страны.

— Главная задача сегодня, на первом этапе интеграции вузов новых регионов в образовательное пространство страны — это, конечно, укрепление материально-технической базы, и в этом направлении уже многое сделано. Речь идет, прежде всего, о восстановлении разрушенных учебных корпусов. Второй большой шаг — это оснащение лабораторий, — заметил Валерий Фальков. — По просьбам вузов мы передаем сегодня 11 новых автобусов, которые будут служить мобильности образовательных организаций и расширению возможностей общения для студентов. Ребята смогут активно участвовать в жизни региона и за его пределами. Транспорт будет использоваться в качестве трансфера для нужд учебных заведений, в частности в ходе проведения различных мероприятий.

Поздравил учебные организации с новым приобретением и ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Он пожелал, чтобы транспорт использовался на благо образовательной, научной, спортивной, творческой деятельности вузов, их сотрудников и студентов.

Передача автобусов была приурочена к проведению третьего семинара-совещания с образовательными и научными организациями Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Транспорт был закуплен в рамках правительственной программы социально-экономического развития новых регионов России.

Как почеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, для нашего региона важно, что именно Ростовская область и ДГТУ стали площадкой для интеграции образовательных процессов.

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