Вузы новых территорий получили автобусы от главы Минобрнауки на площади перед ДГТУ

— Главная задача сегодня, на первом этапе интеграции вузов новых регионов в образовательное пространство страны — это, конечно, укрепление материально-технической базы, и в этом направлении уже многое сделано. Речь идет, прежде всего, о восстановлении разрушенных учебных корпусов. Второй большой шаг — это оснащение лабораторий, — заметил Валерий Фальков. — По просьбам вузов мы передаем сегодня 11 новых автобусов, которые будут служить мобильности образовательных организаций и расширению возможностей общения для студентов. Ребята смогут активно участвовать в жизни региона и за его пределами. Транспорт будет использоваться в качестве трансфера для нужд учебных заведений, в частности в ходе проведения различных мероприятий.