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Posted Вчера, 11:32

Published Вчера, 11:32

Modified Вчера, 11:34

Updated Вчера, 11:34

Девять раненых в аварии в Ростовской области рассказали, как спасались

«Выходили через крышу»: девять раненых в аварии на Дону рассказали о случившемся

15 ноября 2023, 11:32
Фото: 1MI

Девять раненых в аварии в Ростовской области рассказали, как спасались

В Ростовской области пострадавшим в аварии с микроавтобусом пришлось выбираться через крышу, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, утром в среду, 15 ноября, в Неклиновском районе столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль, водитель которого пошел на обгон. От удара иномарка опрокинулась на бок и осталась лежать на асфальте.

Всего ранения получили девять человек, которым оказывают необходимую помощь. По некоторым данным, в салоне микроавтобуса находились сотрудники Контрольно-счетной палаты региона, которых отправили в командировку.

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Теперь Telegram-канал со ссылкой на одну из пострадавших написал, что им пришлось вылезать через крышу микроавтобуса.

«Я сильно ударилась рукой, повредила шею и позвоночник. Вместе с двумя сотрудниками остаюсь под наблюдением врачей, остальных отпустят домой», — сообщила участница ДТП.

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