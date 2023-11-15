«Выходили через крышу»: девять раненых в аварии на Дону рассказали о случившемся

Posted Вчера, 11:32
Published Вчера, 11:32
Modified Вчера, 11:34
Updated Вчера, 11:34
Напомним, утром в среду, 15 ноября, в Неклиновском районе столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль, водитель которого пошел на обгон. От удара иномарка опрокинулась на бок и осталась лежать на асфальте.
Всего ранения получили девять человек, которым оказывают необходимую помощь. По некоторым данным, в салоне микроавтобуса находились сотрудники Контрольно-счетной палаты региона, которых отправили в командировку.
Теперь Telegram-канал со ссылкой на одну из пострадавших написал, что им пришлось вылезать через крышу микроавтобуса.
«Я сильно ударилась рукой, повредила шею и позвоночник. Вместе с двумя сотрудниками остаюсь под наблюдением врачей, остальных отпустят домой», — сообщила участница ДТП.